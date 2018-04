Chronické plicní nemoci kuřáků podléhá stále více žen

V aktuálním čísle Lékařských listů to napsal plicní specialista Vladimír Vondra. Ještě strmější nárůst zaznamenala úmrtnost amerických žen na tuto nemoc - od roku 1980 do roku 2000 se zvýšila o 182 procent. Podle Vondry za to může fakt, že ženy dnes kouří daleko častěji, než dříve.

V Česku kouří asi čtvrtina populace, mezi mladými od 15 do 18 let dokonce polovina. Alarmující je podle odborníků kouření mladých dívek, které překonávají své mužské vrstevníky. Podle nedávného výzkumu Global Youth Tobacco Surveys (GYTS) v současnosti pravidelně kouří cigarety 28 procent českých chlapců ze sedmých až devátých tříd a téměř 32 procent dívek stejného věku.

Nemoc CHOPN se projevuje nepříjemným kašlem a dušností. Postupem času se pro pacienty stává nesnesitelná jakákoli fyzická námaha, například stoupání po schodech. Důležité pro léčbu je podle Vondry včas nemoc rozpoznat. Pokud lékař nemoc včas odhalí a nasadí léčbu, může se podařit udržet kvalitu života postiženého.

Zhruba 15 procent lidí v Česku trpí chronickou bronchitidou a asi sedm procent nemocí CHOPN. Ta je přitom třetí nejčastější příčinou úmrtí na respirační nemoci v Česku, po rakovině plic a zánětech. Ve světě nemocí CHOPN trpí zhruba 600 milionů lidí, téměř tři miliony ročně na nemoc umírají.

V Česku se na nemoc nejvíce umíralo v 70. letech, například v roce 1969 jí podlehlo 4128 mužů a 1740 žen. Naopak zatím nejméně smrtelná byla v roce 1996, kdy zemřelo 687 mužů a 375 žen. Zlepšení situace si odborníci vysvětlují rozšířenější prevencí a dostupnějšími účinnými léky. Přesto v posledních letech úmrtnost opět stoupla, zejména u žen. V roce 2005 na CHOPN zemřelo 1351 mužů a 839 žen.

Na vzniku onemocnění se vedle kouření podílí také znečištěné ovzduší a infekce dýchacích cest prodělané v dětství.