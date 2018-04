Chrom tělu pomáhá. Když chybí, můžete být unavení a bolí vás hlava

Co si pamatovat Doporučené denní dávky chromu se v různých státech liší, ale u nás to je zhruba 100 mikrogramů, přičemž za bezpečné a přiměřené množství se považují dávky v rozmezí 50 až 200 mikrogramů. Pokud netrpíte zdravotními problémy, například diabetem nebo srdečními potížemi, nemusíte chrom tělu dodávat potravinovými doplňky, stačí, když budete jíst pestrou a vyrovnanou stravu, která vám zajistí i dostatečné množství chromu. Hlavním zdrojem jsou živočišné bílkoviny, to znamená ryby, drůbež, vnitřnosti, luštěniny, obilniny, rýže a zelenina. Po vstřebávání chromu z potravy je důležitý příjem dostatečného množství vlákniny. Pokud se rozhodnete pro chrom ve formě potravinových doplňků, pak nezapomínejte na to, že se lépe vstřebává v kombinaci s vitaminem C.