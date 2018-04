Modelka po šedesátce prozradila recept na mládí: Úsměv a botox do krku

„Úsměv okamžitě napne tvář a navíc rozjasní místnost,“ řekla Brinkleyová, která je už několik let vegankou a neustále sportuje.

Kromě zdravého životního stylu prý za krásu vděčí také dobrým genům, které zdědila po matce. Modelka si ale na cestě k omlazení dopomáhá i výplněmi a laserovým ošetřením pleti. V minulosti zkusila také botox do čela, to se jí ale nelíbilo.

„Botoxové injekce do čela byly katastrofa. Když se na to dívám zpětně, ani nevím, proč jsem to vůbec řešila. Místo toho, abych měla klidný a uvolněný výraz, po botoxu moje obočí vypadalo smutně. Můj obličej postrádal výraz a nemohla jsem se dočkat, až přestane účinkovat. Nikdy jsem ho na čele už nezkusila,“ řekla.

Na botox ale úplně nezanevřela a nechává si ho aplikovat do krku. „V poslední době jsem si všimla rýhy na krku, která byla obzvlášť vidět při nasvícení zboku. Zřejmě nejjednodušší způsob, jak řešit tento problém, je aplikovat malé množství botoxu na krku,“ přiznala.

Modelka, která má tři děti, Alexu (29), Sailor (17) a Jacka (20), si prý během těhotenství všimla, že kvůli hormonálním změnám se jí změnila kvalita vlasů. Její blonďatá kštice navíc výrazně prořídla i po menopauze. Proto jako další z receptů k dosažení mladistvého vzhledu doporučuje ve své nové knize Timeless Beauty také prodlužování vlasů. To podle ní zaručeně pomůže.

Christie Brinkleyová (1982)

Christie Brinkleyová je považována za jednu z prvních supermodelek. Proslavila se na konci 70. let, když byla třikrát po sobě na titulce magazínu Sports Illustrated Swimsuit Issue. Blondýnka byla 25 let tváří značky CoverGirl, což je nejdelší kontrakt mezi kosmetickou značkou a modelkou v historii. Patří mezi nejbohatší modelky světa a věnovala se také herectví, malování, focení, moderování, psaní knih a je aktivistkou za lidská a zvířecí práva a životní prostředí. Byla čtyřikrát vdaná, jednou za hudebníka Billyho Joela.



Christie Brinkleyová ve filmu Bláznivá dovolená z roku 1983:

