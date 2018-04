Móda z Paříže: panenská krása svádí stejně jako rozparky a průhledné šaty

Na přehlídkách haute couture, které se konají dvakrát ročně v Paříži, lze očekávat vše. Od opulentních večerních rób s několikametrovými vlečkami po teatrální prostory, v nichž se odehraje extravagantní představení se zcela nenositelnými kostýmy. Návrháři, kteří se dostanou na samotný vrchol a mohou své kolekce označit za haute couture, dostávají obrovskou tvůrčí svobodu, obrovský rozpočet i nesmírnou zodpovědnost.

Belgičan Raf Simons, který od roku 2012 působí jako umělecký ředitel slavné francouzské značky Christian Dior, každou další přehlídkou dokazuje, že moc dobře ví, jak okouzlit své hosty od prvního momentu až po poslední šaty. Nejinak tomu bylo v pondělí 6. června, kdy v pařížském muzeu Rodin představil haute couture kolekci pro sezonu podzim-zima 2015/2016.

Teatrální disco chrám

Česká modelka Eva Klimková, vítězka světového finále Elite Model Look, na přehlídce Christian Dior Haute Couture kolekce podzim - zima 2015/2016

V zahradách (neodmyslitelné inspiraci Christiana Dior i Simonse) se tyčila obří konstrukce připomínající divadlo, disco klub, skleník a chrám zároveň. Ručně malované plexisklo ve vzory evokující plátna starých vlámských mistrů, podlaha pokrytá lila kobercem a obří barevné ovoce společně v záři slunečních paprsků vytvořily dokonalou scénu pro kolekci nejluxusnějších šatů, jaké si jen umíte představit.

Simons se tradičně opírá o archiv značky, zdůrazňuje její klasické prvky, cestuje v čase od středověku po nedalekou budoucnost. Zahrada v jeho současném podání již není romantické místo rozkvetlé tisíci druhy exotické flóry, ale utajený svět plný hříšného pokušení. Na jedné straně až dětsky nevinné, na straně druhé plné sexu a divoké vášně. V jeho podání se tyto dva extrémy nevylučují, naopak.

Sexy pokušení s romantickém hávu

Dětsky nevinná i zkušená dáma. Dvě stádia vývoje ženy spojil Raf Simons do jedné kolekce plné harmonických kontrastů.

„Zaujala mě myšlenka zakázaného ovoce a co to dnes znamená,“ řekl Simons. „Idea čistoty a nevinnosti versus luxus a dekadence a jak se prolínají do Diorovy zahrady – již ne květinové ale sexuální.“ Přitom Raf Simons nepatří mezi návrháře, jejichž tvorbu byste označili za sexy. Pohled na celou kolekci však opravdu připomíná slavný obraz Hieronyma Bosche Zahrada pozemských rozkoší. Však co jiného jsou luxusní hedvábné šaty s ručně malovaným vzorem, ručně vyšívané žoržetové večerní róby, hebké kašmírové kabáty a luxusní kožešiny než hříšně svůdné pokušení, kterému ženy tak snadno podléhají?

Napříč celou kolekce se harmonicky proplétají motivy z obrazů starých vlámských mistrů, čistými gotickými siluetami, renesanční zdobnost i opulentní baroko spolu s estetikou 70. let minulého století. Přestože Simons čerpal inspiraci výhradně z minulosti, celek působí velmi moderně.

Vysoký kontrast materiálů i střihů

Šperky v novém pojetí. Simons doplnit šaty vestami se vzorem Cannage, které nahrazují tradiční náhrdelníky, náušnice a náramky.

Rafinovaně vykonstruované střihy překvapují svou lehkostí. Šaty ve stylu Belle Epoque se vznášejí kolem těla jako lehký obláček, průsvitný šifón vlaje kolem těla stejně samozřejmě jako mohutné kabáty. Šperky dostávají netradiční podobu vesty se slavnými vzorem Cannage, nosí se jako kontrastní prvek přes žakárové topy, ručně malované bavlněné šaty i hedvábné koktejlky.

Dokonalý kabát spojuje Diora s Balenciagou

Nejsilnějším prvkem celé kolekce pro sezonu podzim – zima jsou bezesporu kabáty. Ty umí Simons opravdu mistrovsky. Honosné modely z tmavého kašmíru, černé kůže, vlněného tvídu a modrého sametu zdůrazňují křivky ženského těla stejně jako slavná silueta New Look i jej zcela přeměňují, jak to činil Diorův současník Cristobal Balenciaga, u něhož se inspirují celé generace návrhářů.



Výrazné kabáty v nápadných barvách tvoří samotné DNA nejnovější kolekce inspirované plátny starých vlámských mistrů.

Jsou to právě kabáty, které tvoří nejvýraznější Simonsovo poselství za tři roky jeho působení u Diora. Tuto sezonu vycházel z jednoduchého čtvercového střihu, na který postupně přibalil výrazné prvky v podobě masivních rukávů, kontrastních tvídových límců a nepřehlédnutelných kožešin.

Pohrál si celkovou konstrukcí jednotlivých modelů, odlišnými prvky i samotnou barevností. Stejně jako malíři v čele s Janem Vermeerem kladly na plátno barvy, aby výsledek působil co nejvíce realisticky, tak i Simons s pomocí látek vytváří dokonalou iluzi světla a pohybu. Jeho oděvy skutečně evokují umění barokních a renesančních mistrů. Přitom jsou maximálně současné. Simons opět dokázal, že dokáže přenést to nejlepší z historie do naší přetechnizované doby.



Zakázané ovoce, které chutná tak sladce

Tíha kabátů stojí v ostrém kontrastu s lehkostí šatů, celá kolekce si pohrává protichůdnými motivy. Až éterické šaty doplňují masivní boty, nápadné oblečení vyniká i díky naprosto přirozenému líčení Petera Phillipse a odlehčeným účesům kadeřnického mistra Guido Palaua. Mladičké modelky se dokáží zdůraznit svou křehkost i kráčet jako sebevědomé dámy, které o životě a jeho radostech již mnohé vědí.

Provokativní myšlenka na zakázané ovoce v sobě nenese ani špetku vulgarity, přestože mnohé šaty mají tak vysoké rozparky, že odhalují nahou (a to doslova) pravdu.

Tato idea není módnímu domu Dior nikterak cizí. I slovutný Monsieur Dior, ikona moderní elegance, se na počátku své hvězdné kariéry nechal inspirovat na svou dobu nemyslitelnou hojností a nesmazatelně se zaspal do dějin historie odívá. Dior, to je revoluce, které nemusí křičet do celého světa, ale přesvědčí vás svou rasancí a nezpochybnitelným sebevědomým.