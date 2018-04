Modelka si vybrala pohlaví embrya. Snesla se na ni za to kritika

13:22 , aktualizováno 13:22

Modelka Chrissy Teigenová (30) měla problémy s otěhotněním, takže se s manželem, zpěvákem Johnem Legendem (37) uchýlili k umělému oplodnění. Modelka si pak z připravených oplodněných embryí vybrala to holčičí a konečně otěhotněla. Lidé ji za to ale odsuzují, protože je to prý proti přírodě.