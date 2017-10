Užívejte si šaty, které si obléknete, říká korpulentní Chrissy Metzová

„Nikdy nenosím normální šaty. Vždy se snažím být originální. Budu si nosit, co se mi líbí. Existuje řada lidí, kteří ve mě chtějí vyvolat nepříjemné pocity, ale já to neřeším,“ vzkázala kritikům herečka ze seriálů Jmenuji se Earl, American Horror Story nebo This Is Us.

Chrissy Metzová, která při výšce 165 centimetrů po zhubnutí váží kolem 140 kilogramů, v květnu mnohé šokovala v červených latexových šatech, v nichž vyrazila na MTV Movie Awards. „Mám ráda výrazné barvy a potisky, květinové vzory. Jsem baculatá a někdy mi to také vadí, ale v těch latexových šatech jsem se cítila fantasticky. A ano, bylo to odvážnější než jindy,“ říká.

Herečka také doufá, že její experimenty s pestrými vzory inspirují ostatní ženy s plnými tvary, aby se nebály módních výstřelků a oblékaly se jako ona. „Chci povzbudit ženy, aby si užívaly šatů, které si obléknou. Je to lepší než klasické černé šaty, to je nuda,“ uzavírá.