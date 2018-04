Chris Martin: Po rozchodu s manželkou jsem se rok potácel v depresích

Hudebník se celý rok po rozchodu potácel v depresích a občas s nimi bojuje i dnes. Není to ovšem tak špatné jako v roce 2014, kdy manželé oficiálně oznámili, že se rozcházejí, ačkoli kvůli dětem hodlají zůstat nejlepšími kamarády.

„Stále se ještě spoustu dní probudím s depresí. Ale teď mám pocit, že jsem získal nástroje, jak to všechno kolem zvládnout. Můžete k tomu přistoupit velmi agresivně a obviňovat a obviňovat. Nebo se můžete zavřít do garáže, abych tak řekl. Ukliďte se stranou a zbavte nepořádku. Znovu se dejte do kupy,“ uvedl frontman kapely Coldplay pro Sunday Times.

Motivací pro boj s depresemi hudebníkovi byly kniha A přesto říci životu ano psychologa Viktora Frankla, který přežil Osvětim, a také básně perského básníka Rúmího.

S Gwyneth Paltrowovou nyní prý vycházejí jako sourozenci a pravidelně u sebe i přespávají.

„Nebydlíme spolu, ale je u nás vždy vítán a může s námi být kdykoli bude chtít. Já s dětmi také často přespávám v jeho domě v Malibu. Trávíme spolu hodně času. Jsme spolu o víkendech, jezdíme společně na dovolené. Jsme stále rodina, i když už nemáme romantický vztah. Chris je jako můj bratr,“ prozradila nedávno herečka.