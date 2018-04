Menopauza přispěla k mému rozvodu, myslí si tenistka Chris Evertová

S manželem má po rozvodu skvělý vztah. Ví, že se v minulosti nechovala tak, jak by měla, a váží si toho, že jsou s Andym dobří přátelé. „Já a Andy pořád fungujeme jako rodina, jen spolu nežijeme. Myslím si, že jdeme tou nejlepší cestou,“ sdělila Chris.

Ale ne vždy bylo po rozvodu vše zalité sluncem. Chris se totiž provdala za jednoho z blízkých kamarádů jejího manžela. „Máme za sebou pár těžkých let. V roce 2006 jsem si vzala Grega Normana, který byl Andyho kamarád,“ pokračovala v rozhovoru pro The Forward Podcast.

Tenistka by byla ráda, aby se víc mluvilo o tom, čím vším ženy procházejí v období menopauzy. Málokdo totiž tuší, jak náročné je toto období na psychiku. „Procházela jsem si tím vším, co k menopauze patří. Moc se o tom nemluví, ale ženy si procházejí opravdu těžkým obdobím. Já to měla zhruba v období okolo padesátky,“ svěřila se Chris, která prý měla obrovské výkyvy nálad a byla často velmi nesnesitelná.

S bývalým manželem má tři syny - Alexandra (24), Nicholase (22) a Coltona (20). A je velmi ráda, že neshody s jejich otcem na nich nezanechaly žádné šrámy.

Synům se totiž možná právě díky dobrým vztahům po rozvodu bývalý lyžař hodně věnoval. „Vždycky byl pro moje kluky skvělým tátou. Bere je rybařit, lovit, na motorky, na golf nebo na tenis. Pořád fungujeme jako rodina. Andy je skvělý chlap,“ dodala Chris.