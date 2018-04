Chřipka se blíží, je čas očkování

Pro koho se hodí očkování proti chřipce a jak dlouho vydrží Uvažujete o očkování proti chřipce? A nejste si jisti, zda se pro vás hodí? Tyto a další otázky zodpověděl profesor Jiří Beran, vedoucí katedry tropické a cestovní medicíny v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Kdo by měl uvažovat o očkování proti chřipce? Očkování je vhodné téměř pro každého. Doporučujeme je lidem starším 65 let a chronicky nemocným pacientům. Dále lidem, kteří mohou chřipku přenášet, to znamená učitelům, zdravotníkům, a také těm, kdo se často shromažďují: policistům, vojákům, studentům nebo sportovcům. Poslední skupinou lidí, kterým očkování může prospět, jsou podnikatelé. Pro koho se očkování nehodí? Pro osoby, které jsou alergické na vaječný bílek, a pro ty, kdo měli alergickou reakci na předchozí očkování. Očkovat se mohou nechat i těhotné a kojící ženy. Očkovací látka obsahuje neživý virus, který je, zjednodušeně řečeno, rozsekaný na menší kousky. Lidé, kteří za sebou mají obtížné operace a transplantace, dostávají specifická antivirotika, takže očkování není nutné. Jaké období je k očkování nejvhodnější? Říjen nebo listopad. Lidé se mohou nechat očkovat i během epidemie. Pak záleží na tom, jestli si tělo stačí vytvořit protilátky dříve, než se potká s nákazou. Musí být zájemce o očkování zcela zdravý? Pokud možno ano. Ale neměla by vadit ani zvýšená teplota do 37,5 stupně, lehká rýma, slabý průjem. Nehrozí přitom, že by lidé po očkování onemocněli oslabenou formou nemoci, imunitní systém si vytváří protilátky na vakcínu. Neproběhne ovšem ani oslabená forma chřipky. Musí se očkování opakovat? Není to podmínkou, ale pokud chcete být dostatečně chráněni, pak byste se měli nechat přeočkovat. Každoročně se vyhodnocují chřipkové viry, které způsobovaly onemocnění. Na tomto základě se vytvářejí nové vakcíny. Virus se totiž neustále zlepšuje a vznikají jeho nové varianty. Takže doporučujeme po roce znovu očkování opakovat. Jak probíhá chřipka u očkovaného? Většina očkovaných vůbec neonemocní, nejlépe vakcína zabírá u lidí mezi 18 a 45 lety věku. I u těch ostatních mívá nemoc lehčí průběh, teplota je nižší a nemoc trvá kratší dobu. Očkování je důležité i proto, že chronicky nemocným pacientům chřipka nezhorší jejich základní onemocnění.