Chřipka? Možná je to mnohem horší

Jste přesvědčeni, že jde o obyčejné nachlazení nebo chřipku, ale možná máte mnohem vážnější chorobu; třeba zápal plic či bronchitidu. Poznejte další znaky, podle kterých poznáte, že se jedná o závažnější nemoc, než jste si původně mysleli. Včasné rozpoznání vážnějšího onemocnění jej může rychleji vyléčit a zabránit tak mnohdy nebezpečnému vývoji nemoci.

Řada nemocí, zvláště virových infekcí, obvykle začíná symptomy podobnými těm, které se objevují při nachlazení nebo chřipce. Je ale nutné všimnout si několika dalších znaků, které vás mohou upozornit na neobvyklý průběh.

Obecně platí, že čím déle nemoc trvá, tím je závažnější. Toto kritérium se ale u různých věkových skupin liší. Například u dětí je běžné, že prodělají kolem osmi nachlazení nebo chřipek každý rok, uvádí magazín Abcnews. Každé přitom může trvat i několik týdnů. Naopak u dospělých lidí se za průměr považují zhruba tři z těchto lehčích onemocnění za rok. Trvají většinou kolem jednoho týdne.

Za pozornost stojí také období, ve kterém se symptomy projeví. Mohou nám být rozpoznávacím znamením toho, zda jde o běžné nachlazení, či těžší onemocnění. V období jarních či letních měsíců byste měli věnovat příznakům nachlazení nebo chřipky větší pozornost než v zimních měsících. Projevy typické pro nachlazení mohou být v letních měsících důsledkem jiného než chřipkového viru.

Co by se zejména nemělo opomenout? Pokud jde o těžší onemocnění, projevuje se v další fázi specifickými příznaky. Jestliže se na vašem těle objeví něco neobvyklého nebo se cítíte jinak než při běžném nachlazení, je lepší konzultovat problémy s lékařem. Myslí se tím především výskyt nové vyrážky, druhá vlna horeček v nemoci nebo jiné neočekávaně se rozvíjející symptomy.

Zápal plic

Odlišit zápal plic, tedy zánětlivé onemocnění plic, od chřipky nebo běžného nachlazení může být velmi obtížné. Podle pediatra Owena Hendleyho, vyučujícího na univerzitě Virginia School of Medicine, přichází pacient mající zápal plic k lékaři nejprve s tím, že si stěžuje na rýmu, horečku a nachlazení. Po několika dnech se průběh "nachlazení" zhorší. Pacient vykašlává větší množství hlenu a po několika dnech opět nastoupí vysoké horečky a zimnice. Tyto náznaky mohou poukazovat na zápal plic. Tedy nemoc, která se v dalším stadiu může projevovat obtížným dýcháním, záchvaty kašle, vysokými horečkami a bolestí.

Většina zánětlivých onemocnění plic je způsobena infekcí různými viry a bakteriemi. U lidí s oslabenou imunitou mohou zápal plic vyvolat i takoví původci, kteří zdravému jedinci neuškodí. Přihlédněte k tomu, jaké je roční období a zda jsou lidé okolo vás nemocní. Jelikož se zápal plic může objevit v jakoukoliv roční dobu, buďte obezřetní, pokud máte v červnu nachlazení s horečkou. Protože se zápal plic řadí mezi kapénkové nemoci, nemoc se přenáší vdechnutím patogenů jiného člověka. Jediný spolehlivý způsob, jak diagnostikovat zápal plic, je provést rentgenové vyšetření hrudníku.

Bronchitida

Zánět průdušek čili bronchitida se obtížně rozpoznává zvláště u dětí. Jedním z charakteristických znaků nemoci je vykašlávání zeleného nebo sytě žlutého hlenu doprovázené několikadenními horečkami. Bronchitidu také obvykle provází bolest v krku a nateklý krk. U dětí je rozpoznání nemoci o to komplikovanější, že hleny polykají. Hlen patří mezi nejvýraznější indikátory této infekční nemoci. Příčinou jsou zanícené hlavní dýchací cesty v plicích, zvané průdušinky, které produkují velké množství hlenu. Bronchitida se může objevit v jakoukoliv roční dobu. Přeci jen se ale častěji vyskytuje v zimních měsících.

Černý kašel

Jde o bakteriální nemoc, pro kterou jsou příznačné záchvaty nekontrolovatelného kašle. Pacient mezi záchvaty sbírá jen obtížně dech a sípá. "První stadium černého kašle se projevuje symptomy obyčejného nachlazení," varuje lékař Hendley. Pokud se ale černý kašel léčí ihned během prvního stadia, pravděpodobně se víc nerozvine. Záchvaty kašle, které začínají přibližně týden poté, co nemoc propukla, mohou být velmi zlé zvláště pro děti mladší šesti měsíců.

Pro ty nejmenší může být černý kašel smrtelný. Počet dětských onemocnění se podařilo snížit v ČR téměř na nulu díky očkování. Přesto zůstává z různých důvodů ohrožena skupina "náctiletých". Ve světě zemře každý rok na následky tohoto onemocnění kolem šedesáti milionů lidí.

Meningitida

Meningitida je infekční onemocnění, při kterém dochází k zánětu mozkových blan. Nemoc může začít bolestmi hlavy, vysokými horečkami, ztuhlým krkem a citlivostí vůči světlu. Meningitida se rozlišuje na bakteriální a virovou.

Ta bakteriálního původu bývá závažnější a může způsobit poničení mozku, ztrátu sluchu nebo poruchu učení. Aby se zabránilo trvalému poškození mozku, je rozhodující včasná diagnóza a léčba. Choroba se přenáší přes kapénky.

Rozšiřuje se např. kašlem, kýchnutím nebo třeba líbáním. Relativně malý výskyt meningitidy ale může vést mnoho lékařů k tomu, že léčí u starších pacientů snížení horečky nebo ulehčení bolesti. Spoléhají většinou na to, že pokud symptomy nezmizí, pacient přijde znovu. "Meningitida může být ale zákeřná v tom, že se děti, dospívající nebo vysokoškolští studenti mohou dostat do lehkého kómatu již po pěti hodinách," zmínil pro Abc News William Shaffner, předseda Sekce preventivní medicíny v Tennessee.

HIV (raná stadia)

Chřipkovým příznakům se zpočátku může podobat i HIV virus. Horečky, skvrnitá kůže, nateklé lymfatické žlázy, únava, suchý kašel: všechny tyto znaky mohou ohlašovat smrtelnou infekci. Podle odborníků mohou tyto symptomy přetrvat u nakažených celkem dlouhou dobu, od šesti do dvanácti měsíců. Tedy do té doby, než se objeví změny, které jsou typické pro virus HIV. Rozšiřující se vyrážka může být známkou toho, že nejde o běžnou záležitost. Zbystřit by měli zejména ti lidé, kteří žijí promiskuitnějším nebo jinak rizikovým způsobem života. Vyrážka totiž není obvyklým projevem nachlazení nebo chřipky. Přesto jediným důkazem, zda jsem, či nejsem HIV pozitivní, je nechat si udělat test.

Abstinenční příznaky u drogově závislých

Rýma, únava, bolesti břicha a horečky. Hovoříme o stejných symptomech charakteristických pro chřipku i pro abstinenční příznaky u lidí užívajících drogy. Tyto projevy se často objevují u těch lidí, kteří si vytvořili fyzickou závislost na opiátu, jako je heroin, nebo na lécích proti bolesti, jako jsou OxyContin a Oxycodone.



Abstinenční příznaky začínají během dvaceti čtyř hodin od posledního užití drogy a mohou trvat i deset dní. Naléhavé symptomy, zahrnující bolest, horečku a zvracení, se ztrácí během pár dnů. Naneštěstí je obtížnější překonat psychickou závislost spíše než tu fyzickou. Doporučení podle "National Pain Foundation" pro ty, kdo chtějí zabránit vážným abstinenčním příznakům, zní: je nutné snížit příjem drogy o dvacet pět procent každý den nebo každý druhý den, nejlépe pod vedením některého z lékařů.