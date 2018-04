Chřipka: lékaři zahájili očkování

Očkování proti chřipce by mělo pomoci SARS včas odhalit, protože obě nemoci mají podobné příznaky. Choroba SARS se v Česku dosud nevyskytla, zato chřipka zabíjí ročně tisíc Čechů a ekonomice země způsobuje miliardové ztráty.

Při epidemii onemocní jen v Praze až 300 tisíc lidí, přičemž náklady na nemocenskou jsou obrovské. "A k tomu připočtěte cenu léků i pokles ekonomiky. Zvrátit to může jen očkování," říká hlavní pražský hygienik Vladimír Polanecký.

Lékaři: Chřipka se blíží

Hned před dvěma hrozbami varují hygienici. V prvé řadě se obávají epidemie chřipky, která by měla v příštích letech přijít. Zkomplikovat ji však může ještě nová vlna smrtelně nebezpečného onemocnění SARS, které má v počátcích zcela shodné příznaky.

Experti doporučují: Pro jistotu se nechte očkovat proti chřipce. "Pokud by lidé potom přesto onemocněli a ve světě se znovu rozšířil SARS, budeme je pozorněji sledovat, zda nemají o SARS," uvedl Vladimír Polanecký. Účinnost očkovací látky je sedmdesáti až devadesátiprocentní.

Obavy z onemocnění SARS přivedlo Světovou zdravotnickou organizaci k výzvě, aby lékaři na celém světě zahájili plošné očkování proti chřipce. Virus chřipky se vždy na zimu vrací a mnoho odborníků se obává, že SARS se může chovat obdobně.

Epidemie SARS se objevila loni v listopadu v Číně a rychle se rozšířila převážně v jihovýchodní Asii a Kanadě. Nakazilo se asi deset tisíc lidí, z nichž každý desátý zemřel. V červnu nemoc ustoupila.

Avšak i kdyby se SARS neobjevil, důsledky chřipky bývají tak jako tak zhoubné. V zimní sezoně onemocní na celém světě asi miliarda lidí a až půl milionu pacientů zemře.

K typickým příznakům patří náhlá schvácenost, bolesti hlavy, vysoká teplota, bolest svalů a suchý dráždivý kašel. "Ale zásadně ji nedoprovází rýma," vysvětluje Polanecký. V tom se chřipka liší od současné vlny onemocnění. Jde o virózy, chřipka zatím podle Národní referenční laboratoře v Česku není.

Lidé s chronickými nemocemi dýchacích cest, srdce, cév a ledvin i diabetici mají očkování proti chřipce zdarma. Ostatní platí 250 korun. Ne pro všechny je však očkování nezbytné.

"Určitě by to měli udělat lékaři či úředníci z přepážek bank, kteří se mohou lehce nakazit," radí praktický lékař Jan Jelínek. Pediatr Milan Kudyn zase doporučuje, aby se rodiče poradili s lékařem, než dají dítě očkovat. Zbytečně by totiž mohli zatěžovat jeho organismus.