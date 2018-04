Chřipka je na postupu republikou

EPIDEMIE CHŘIPKY NABRALA NA SÍLE - čtěte ZDE

"Počty nemocných budou pravděpodobně ještě stoupat," říká Martina Havlíčková z národní referenční laboratoře pro chřipku.

Za týden nebo dva začne počet nemocných stagnovat a pak klesat.

"Celková doba chřipkové epidemie se pohybuje kolem pěti šesti týdnů. Ale zcela jistě se to říci nedá. Někdy si nemocnost dělá, co chce," uvádí Havlíčková.

Kdo se nedal očkovat, už to nezmění. "Než by vakcína začala být účinná, s velkou pravděpodobností by bylo po epidemii," uvádí Havlíčková.

Nejlepší prevencí je vyhýbat se uzavřeným prostorám, kde se shromažďuje větší množství lidí.

Chřipka je závažné celkové onemocnění, které by neměl podceňovat ani lékař, ani nemocný. To hlavní léčebné opatření je jednoduché. Zůstat doma v posteli a dopřát si dostatek tekutin a vitaminů.

Antibiotika při chřipce nezabírají, a nemá tedy cenu je od lékaře vyžadovat.

Nepleťte si rýmu s chřipkou

Je mi nějak zle, mám určitě chřipku, říká kdekdo v sychravých měsících, když ho přepadne únava, pocit plného nosu a pálení v krku. Výraz chřipka není radno brát nadarmo.

Pozor na chřipku! Je velmi zrádná

To, čím lidé nejčastěji trpí, jsou virové nemoci z nachlazení. Slovo nachlazení je navíc v tomto případě poněkud zavádějící. Samotný chlad totiž člověka přímo neohrožuje.

"Rýmou neonemocníme proto, že je zima. I když polárníci žijí v mraze, tyto nemoci nedostanou, pokud je tam některý z nich nezanese. Choroby z nachlazení jsou v zimě častější, protože se lidé častěji shromažďují v uzavřených prostorách," říká specialista na infekční nemoci profesor Jiří Havlík.

Tyto nemoci se nejčastěji přenášejí dotykem. Největším zdrojem nákazy jsou vlhké kapesníky, ve kterých viry přežívají a množí se.

Chřipka se šíří kapénkami

V případě chřipky je to trochu jiné - ta se šíří hlavně kapénkami při kašli. "Ideálním místem, kde se dá dostat chřipka, je veřejná doprava, zvláště ve špičce, když lidé stojí namačkáni na sebe. Když někdo zakašle, létají kapénky na vzdálenost tři čtvrtě metru," říká Jiří Havlík.

Šíření chřipky omezuje fakt, že jde o poměrně těžké onemocnění. "Když má někdo opravdovou chřipku, je mu obvykle tak zle, že alespoň první dva dny zůstane v posteli," vysvětluje Havlík. A právě v prvních osmačtyřiceti hodinách je člověk nejnakažlivější.

U oslabených lidí může být chřipka i smrtelná. U těch by měl lékař zvážit podávání léků, které brání množení virů - takzvaných antivirotik. Ty má smysl podávat jen v prvních dvou dnech onemocnění, kdy je virů nejvíce.

Pokud se podají včas, průběh onemocnění zkrátí. Jde však o léky poměrně drahé - jedno balení stojí kolem sedmi set korun a lidé si ho většinou platí sami.