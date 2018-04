Chřipka se může přenést i v případě, že se člověk dotkne infikovaného místa. Pokud se virus dostane do dýchacích cest, usadí se na sliznici a tam se začne velkou rychlostí množit, dostává se opět do ovzduší (stačí i dýcháním) a dochází k nákaze dalších osob.

Jaké jsou příznaky chřipky?

Mezi první příznaky, které se u nakaženého člověka projeví, patří pocity mrazení nebo naopak horka a zvýšená únava. Následují bolesti hlavy někdy provázené tlakem za očima, bolesti svalů, kloubů, krku. Objevuje se horečka a v noci suchý kašel. Při těžším průběhu chřipky se objevuje i zácpa či zvracení. Příznaky chřipky jsou v počátcích podobné klíšťové encefalitidě, která bývá mnohem nebezpečnější.

Koho se tato nemoc týká?

Nemoc se bohužel týká všech věkových skupin zahrnující novorozence i seniory, právě u těchto dvou skupin může dojít při chřipce k výrazným komplikacím. Nemoc někdy přechází v zápal plic nebo v zánět srdečního svalu. U novorozenců je třeba dávat pozor na průchodnost dýchacích cest, aby nedošlo k zadušení.

Prevence a léčba

Jako prevence je dnes nejrozšířenější očkování, to ovšem není stoprocentní a musí se opakovat. Očkování lze doporučit především osobám starším 65 let a těm, kteří trpí chorobami jater, ledvin a srdce. Dalším preventivním opatřením je vyvarování se styku s nakaženými lidmi a zvýšení přísunu vitamínu C v zimním období. Pozitivní vliv má i otužování.

Trápí Vás chřipka? Nečekejte a kupte si Paralen Grip, který působí proti bolesti a horečce a tlumí kašel.

Při chřipce je nutné dodržovat pitný režim, dodávat tělu vitamín C a odpočívat, dokud příznaky neodezní. Lze použít léky určené k užití přímo při chřipce, ty však pouze utlumí příznaky, ale neurychlí průběh nemoci. Z přírodních látek se doporučuje svařit vodu s medem, citronem a zázvorem.