Chřest vám zachutná ve slaném koláči, rizotu nebo s těstovinami

Český chřest má specifickou chuť, která může připomínat cukrový hrášek. Rychle o ni ale přijde, skladujte ho proto nejdéle týden, nejlépe zabalený do mokré utěrky. Chřest nabízí nepřeberné množství způsobů úpravy, za nejtradičnější platí chřestový krém či chřest s bramborami a holandskou omáčkou. Chřest se dá využívat i do dezertů, dobře se kombinuje s jahodami nebo rebarborou.



Jak uvařit chřest

Bílý chřest musíme pečlivě celý oloupat až po hlavičku. U zeleného chřestu stačí oloupat poslední třetinu výhonku, mladý zelený chřest není potřeba loupat vůbec. Očištěný chřest vložíme na stojato do vroucí lehce osolené vody do vysokého hrnce. Bílý chřest vaříme 7 až 9 minut, zelený 3 až 5 minut. "Pokud chřest po uvaření okamžitě nepodáváme nebo dále tepelně nezpracováváme, ponoříme ho ihned do mísy s ledovou vodou, aby si zachoval barvu i konzistenci," radí Jiří Šafář, pěstitel českého chřestu.

Slaný chřestový koláč

10 - 12 výhonků bílého chřestu (může být i zelený nebo oba)

1 balení listového těsta (použijeme už rozválené) cca 300 g

2 hrsti listového špenátu (cca 50 g)

200 g dobré šunky

150 g sýra ementál

250 ml sladké smetany

2 vejce

máslo na vymazání formy

Chřest uvaříme. Po zchlazení ve studené vodě chřest osušíme na kuchyňské utěrce. Do máslem vymazané koláčové formy o průměru cca 30 cm rozprostřeme listové těsto, dno propícháme vidličkou. Postupně dáme vrstvu špenátu, na kousky nakrájené šunky a sýra a zalijeme vejci rozšlehanými ve smetaně. Rovnoměrně od středu do vějíře vyskládáme na koláč uvařený chřest. Pečeme v troubě předehřáté cca 200 ºC cca 45-50 minut, dokud sýr trochu nezhnědne.

Chřestové rizoto

500 g zeleného chřestu

1 jarní cibulka nebo šalotka, jemně nasekaná

125 g másla

2 lžíce olivového oleje

500 g italské rýže na rizoto (kulatozrnná Arborio nebo Carnaroli)

100 ml suchého bílého vína

1,5 l horkého kuřecího vývaru

sůl, čerstvě mletý pepř

60 g strouhaného parmazánu

Omyjeme chřest, odkrojíme dřevnaté konce stonků a uvaříme. Scedíme, necháme okapat a nakrájíme na kousky cca 4 cm. V kastrolu se širokým dnem nebo velké hluboké pánvi necháme rozpustit polovinu másla a olivový olej a necháme na něm osmahnout nasekanou cibuli. Poté vsypeme rýži a mícháme, až se všechna zrnka obalí tukem a zesklovatí. Podlijeme vínem a mícháme, dokud se veškerá tekutina neodpaří. Postupně podléváme horkým vývarem, vždy 1-2 sběračky a další přilijeme, až když se předchozí várka vstřebá do rýže. Rizoto stále mícháme. S podléváním pokračujeme, dokud nebude rýže uvařená al dente, tedy ne úplně měkká, ale na skus – cca 15-20 minut. Rizoto odstavíme z ohně, důkladně vmícháme zbylé máslo a parmazán, poté vložíme kousky chřestu, aby se prohřály v rizotu, a dochutíme čerstvě namletým pepřem. Podle potřeby dosolíme. Podáváme ozdobené chřestovými špičkami.

Chřestová sezona začíná i v restauracích, i vy se ale můžete inspirovat uměním šéfkuchaře Jiřího Švestky z hotelu Horizont v Peci pod Sněžkou a jeho chřestovými specialitami.



Linguine s chřestem a parmskou šunkou

160 g chřestu

350 g uvařených těstovin linguine

80 g parmské šunky

120 ml smetany

40 g másla

60 g parmazánu

sůl, bílý pepř

Parmskou šunku nakrájíme na malinké nudličky. Uvařený bílý a zelený čerstvý chřest nakrájíme na malé válečky a spolu se šunkou lehce orestujeme na másle. Osolíme, opepříme, zalijeme smetanou a lehce provaříme.

Přidáme uvařené linguine, lehce promícháme a klademe ihned na těstovinový talíř a posypeme lupínky parmazánu. Ozdobíme lehce rukolou a půlkou cherry rajčátka.

Steak z telecí pečeně se zeleným chřestem

800 g telecí pečeně

160 g chřestu

50 g olivového oleje

60 ml bílého vína

80 g másla

sůl, pepř