Chřestová sezona je v plném proudu aneb tři delikatesy od šéfkuchařů

Chřest pošírovaný v máslové emulzi s tyrolským špekem na rizotu z bílého chřestu

podle šéfkuchaře Renommé Restaurantu Marka Zumana

Množství: pro 4 osoby

500 g zeleného chřestu

500 g bílého chřestu

100 g tyrolského špeku

400 g rýže arborio

bílé víno

drůbeží vývar

100 g másla

šalotka

česnek

parmezán

1. Z vývaru, vychladlého másla, bílého vína a soli připravíme vyšleháním emulzi, kterou zavaříme.

2. Zelený chřest oloupeme, ulámeme zdřevnatělé konce, vkládáme do připravené emulze a pošírujeme do změknutí. Chřest vyjmeme z emulze, zabalíme po 4 kouscích do plátku tyrolského špeku a dáme na plech do vyhřáté trouby na 160°C na 5 minut.

3. Bílý chřest očistíme stejně jako zelený, nakrájíme na menší kusy a spaříme. Šalotku a česnek nasekaný nadrobno zpěníme na másle, přidáme rýži, orestujeme, zalijeme vývarem, bílým vínem a vaříme cca 14 minut dokud rýže nezměkne.

4. Když je rýže téměř měkká přidáme chřest, parmezán, sůl a dovaříme do měkka. Na závěr přidáme 2 kostky vychladlého másla.

Vařený chřest s roládou z jarního kuřátka, omáčkou Poulette a bramborem taženým v bylinkovém másle

podle šéfkuchaře Fluidum Restaurantu Tadeáše Šumbery



Množství: pro 4 osoby

jarní kuřátko (1 kg)

800 g chřestu

50 g jarního špenátu

200 g másla

800 g brambor

kudrnka

tymián

sůl

pepř

citron

0,1 dcl bílého vína

1. Jarní kuřátko vykostíme, osolíme a opepříme a rozložíme opraný špenát. Zabalíme do rolády, svážeme provázkem, přendáme na plech, přidáme oříšek másla a pečeme při nízké teplotě 120°C cca 1,5 – 2 hodiny do měkka. Maso vyjmeme, sundáme motouz a nakrájíme na silnější kolečka. Výpek z pekáče přendáme do rendlíku, zavaříme a zahustíme přidáním studeného másla.

Chřest si můžete užít také na právě probíhajícím gastronomickém festivalu Chřestfest, který ve vybraných pražských a brněnských restauracích probíhá až do 20. května.

2. Chřest očistíme škrabkou, odkrojíme spodní dřevnaté konce a vaříme dle velikosti chřestu 6 až 10 minut ve vodě spolu s bílým vínem, citrónovou šťávou, trochou cukru, soli a másla.

3. Brambory oškrábeme, uvaříme v osolené vodě. Uvařené je přendáme do másla, v kterém je tymián a kudrnka a ještě pár minut povaříme v másle.

4. Na talíř nandáme brambory spolu s chřestem, přidáme dvě kolečka kuřecí rolády a přelijeme sosem.

Losos s restovaným chřestem a citronovo-kaparovou omáčkou

podle šéfkuchaře Restaurace a hotelu U Schnellů Adama Heidricha

Množství: pro 4 osoby

800 g lososa bez kůže

500 g chřestu

2 lžíce čerstvé citrónové šťávy

2 lžíce mleté červené cibule

1 lžíce olivového oleje

1 lžíce nasekaných kaparů

1 čajová lžička nasekaného čerstvého tymiánu

1 lžička strouhané citrónové kůry

smetana

1. Citronovou šťávu, červenou cibuli, olivový olej, kapary, tymián a citronovou kůru dáme do misky a smícháme. Přidáme sůl a pepř.

2. Filet z lososa naporcujeme na 4 téměř stejné díly. Osolíme opepříme z obou stran a dáme na gril (nebo do trouby na 250°C). Na grilu restujeme lososa ze všech stran asi 2 minuty.

3. Připravenou směs v misce vlijeme do pánve, provaříme a přidáme smetanu.

4. Čerstvý chřest orestujeme na olivovém oleji do zlatova.