Chřest: Vařte ho, pečte ho, milujte ho!

Grilovaný chřest s parmskou šunkou a parmazánem



* PRO 4 OSOBY



Potřebujete:

500 g zeleného chřestu

1 hlavička česneku

1 šalotka

1 bobkový list

1 lžička másla

sůl

voda na uvaření chřestu

4 plátky parmské šunky

trocha olivového oleje na

potření

25 g parmazánu

Rozpálíme si gril. V hrnci svaříme asi litr vody s oloupanými a překrájenými stroužky česneku, bobkovým listem, solí, pokrájenou šalotkou a lžičkou másla a povaříme asi 5 minut. Chřest omyjeme, odkrojíme zdřevnatělé konce, oloupeme spodní část stonků a asi

minutu povaříme v ochucené vodě. Chřest vyjmeme, necháme trochu vychladnout a rozdělíme ho do čtyř svazků. Každý svazek obalíme ve střední části parmskou šunkou, přendáme na grilovací mřížku, vyčnívající chřest potřeme olivovým olejem a zapečeme pod grilem asi 2 – 3 minuty, aby se šunka trochu rozpekla. Posypeme hoblinkami nebo tenkými plátky parmazánu a podáváme jako předkrm nebo přílohu k hlavnímu jídlu.

* TIP *

RYCHLÁ OMÁČKA NA PŘELITÍ CHŘESTU: Uvařte natvrdo čtyři vejce. Samotné uvařené žloutky utřete se solí a pepřem, smíchejte s rozehřátým máslem nebo olivovým olejem, ochuťte asi čtyřmi lžícemi citronové šťávy nebo vinného octa a vmíchejte najemno posekané bílky a petrželku. Hustou omáčkou přelijte uvařený chřest.

Chřestový krém

* PRO 4 OSOBY



Potřebujete:

400 g bílého chřestu

2 lžíce másla + 1 lžíce olivového

oleje

3 lžíce hladké mouky

1 l vody

sůl

špetka strouhaného

muškátového oříšku nebo

mletého květu

mletý bílý pepř na dochucení

100 ml smetany 33procentní

+ asi 2 lžíce na ozdobu

pár lístků kerblíku na ozdobu



V polévkovém hrnci rozpustíme máslo a olivový olej, přisypeme hladkou mouku a umícháme světlou jíšku. Hrnec odstavíme a necháme ychladnout. Bílý chřest omyjeme, odřízneme zdřevnatělé konce výhonků a oloupeme škrabkou konce stonků směrem dolů. Odřezky a slupky nevyhazujeme, můžeme je použít na vývar a vařit společně s chřestem.

Do většího hrnce dáme vařit vodu, osolíme a chřest uvaříme do měkka, trvá to přibližně 10 minut, podle síly chřestu. Pak vývar přecedíme do hrnce k připravené jíšce, prošleháme metličkou, ochutíme muškátovým oříškem nebo květem a znovu přivedeme k varu. Vaříme ještě asi 20 minut, dokud se mouka pořádně neprovaří. Uvařený chřest necháme vychladnout a vychladlý překrájíme, vložíme do provařené polévky, odstavíme z ohně a ponorným mixérem důkladně rozmixujeme. Polévku nakonec přecedíme přes hustší cedník, zjemníme smetanou, dochutíme podle potřeby solí a pepřem a necháme ještě jednou přejít varem. Polévku podáváme ozdobenou smetanou a lístky čerstvého kerblíku nebo jiné aromatické bylinky.

Vařený chřest s vejcem, citronovým máslem a fetou

* PRO 4 OSOBY

Potřebujete:

500–600 g zeleného chřestu

voda na uvaření chřestu

1 lžička másla

sůl

citronová šťáva asi z 1/2 citronu

(na ochucení vody + másla)

1 lžička nebo kostka cukru

4 vejce uvařené natvrdo

mletý pepř a sůl na dochucení

80 g másla

200 g fety nebo balkánského

sýra, nakrájet na kostičky



Uvaříme 4 vejce natvrdo a necháme vychladnout. Vejce oloupeme, oddělíme uvařené žloutky a utřeme je se solí a mletým pepřem, podle chuti. Bílky najemno rozdrobíme nebo nasekáme a smícháme se žloutky. Uvaříme chřest (viz návod na další straně), necháme odkapat, přendáme na nahřáté talíře, jednotlivé porce posypeme ochucenými vejci a přelijeme rozehřátým máslem, které bylo dochuceno trochou citronové šťávy. Nakonec chřest posypeme kostičkami fety nebo balkánského sýra. Podáváme jako teplý předkrm, přílohu nebo lehký samostatný pokrm. V tom případě zdvojnásobíme množství chřestu.

* TIP *

Pizza s chřestem, rajčaty a hermelínem

* PRO 4 OSOBY



Potřebujete:

500 g zeleného chřestu

(asi 12–16 výhonků)

12 ks třešňových rajčátek

4 lžíce olivového oleje

2 větší stroužky česneku,

prolisovaného

1 lžička citronové šťávy

sůl

mletý pepř na dochucení

1 ks hermelínu

snítka čerstvého rozmarýnu

Na těsto:

250 g hladké mouky

+ trochu na podsypání těsta

1 lžička soli

150 ml vlažné vody

1/2 balíčku (kostky) droždí

špetka cukru krupice

50 ml olivového oleje



Do mísy nebo hnětače prosijeme hladkou mouku a smícháme se lžičkou soli. Rozdrobené droždí promícháme se špetkou cukru a vlažnou vodou a rozpuštěné droždí přilijeme k mouce, přidáme olej a zaděláme v hnětači nebo rukama hladké nelepivé těsto. Na pomoučeném vále vypracujeme bochánek, vložíme do mísy, poprášíme moukou a necháme pod utěrkou kynout, dokud nezdvojnásobí svůj objem. Trvá to asi hodinu. Předehřejeme si troubu na 200 ˚C a plech vyložíme pečicím papírem. Vykynuté těsto na vále znovu propracujeme a rozdělíme na 4 díly. Každý díl vyválíme na oválnou placku o délce asi 20 cm, vytvarujeme rukama, přendáme na plech a necháme odpočinout. Chřest a rajčata umyjeme, necháme okapat a rajčata rozpůlíme. Odkrojíme zdřevnatělé a zaschlé konce chřestu, přibližně 2–3 cm, a spodní část, asi třetinu výhonků, oloupeme směrem od hlavičky dolů. V misce smícháme olivový olej s prolisovaným česnekem, solí, citronovou šťávou a trochou pepře. Peroutkou nebo štětcem potřeme povrch těsta ochuceným olejem, poklademe připraveným chřestem a rajčátky řeznou plochou navrch a přetřeme zbytkem olejové směsi. Pečeme asi 15 minut, 5 minut před dopečením poklademe přes chřest plátky hermelínu a posypeme lístky rozmarýnu. Pečeme, dokud se sýr neroztéká.

JAK VYBRAT, SKLADOVAT A VAŘIT CHŘEST

NÁKUP

Nezáleží na velikosti, ale na čerstvosti. Zatlačte nehtem na řeznou plochu, vytéká-li z řezu tekutina, chřest byl sklizen v den nákupu. Barva musí být svěží, stonky pevné a nezavadlé, špičky uzavřené.



USKLADNĚNÍ

Nejlépe je uchovávat stonky postavené do nádoby s vodou a v lednici, maximálně však týden. Oloupaný chřest lze také krátce spařit horkou vodou, vychladit a zmrazit. Skladovat ho můžete i půl roku.



PŘÍPRAVA

Chřest omyjte, odřízněte zdřevnatělé či oschlé konce stonků podle potřeby – asi 3

cm – a oloupejte tenkou slupku škrabkou na zeleninu od hlavičky směrem dolů.

TEPELNÁ ÚPRAVA

Na přípravu salátů je nejvhodnější úprava vařením. Vodu vždy osolte, můžete ochutit cukrem, citronovou šťávou, šalotkou, česnekem a přidat lžičku másla. Chřest vařte

vždy bez poklice. Pro zachování svěží zelené barvy chřest krátce prudce zchlaďte v ledu nebo ve studené vodě a nechte okapat.



Chřest je výborný rovněž dušený, smažený nebo grilovaný. Duste v hrnci nad hladinou vody v jedné vrstvě a pod poklicí, než změkne.



Smažte na másle nebo olivovém oleji, až zezlátne a je křehký, vhodné je ho předem šikmo nakrájet na tenké plátky. Před grilováním potřete chřest olejem nebo směsí

oleje, hořčice a pepře a grilujte do zhnědnutí ze všech stran, dobu můžete zkrátit předvařením chřestu po dobu asi 1 minuty.



DOBA PŘÍPRAVY

Záleží na chuti, síle a tvrdosti výhonků. Po pár minutách napíchněte kousek chřestu na vidličku. Měkký chřest jde hladce nabodnout.