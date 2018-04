Pět tipů pro nákup chřestu od šéfkuchaře i s výbornými recepty

Tipy šéfkuchaře Lukáše Želechovského: Nakupujte pouze neponičený chřest. Měl by být pevný a tvrdý. Neměl by se dát ohnout, při ohnutí by měl prasknout. Když chřest zmáčkneme na spodku, měly by se objevit kapky vody. To je známka čerstvého chřestu. Chřest je vždy potřeba oloupat. Bílý chřest se loupe od hlavičky dolů, zelený pak od půlky dolů. Spodní část chřestu, 1 až 1,5 cm odspodu, je dřevnatá. Je potřeba ji odříznout. Abyste zachovali krásnou barvu chřestu, vždy ho před další úpravou blanšírujte. Vhoďte chřest do vroucí osolené vody s máslem, vařte 30 vteřin a poté prudce zchlaďte ve vodě s ledem. Tím se zastaví tepelná úprava. Chřest je hotový, když je uvařený mírně na skus.