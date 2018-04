Chrápete? Pozor na mozkové příhody!

Při REM spánku je tělo jako bez života, leží ochromeno s ochablými svaly. Protože přitom pracuje mozek, zvyšuje se jeho teplota, stoupá spotřeba kyslíku, zvyšuje se příliv hormonů, tep a tlak jsou nepravidelné

Vyplývá to ze studie doktora Virgilia Gallaie z univerzity v italské Padově. Něco podobného naznačovaly už starší záznamy, ale doktor Gallai poprvé zkoumal skupinu pacientů dostatečně velkou na to, aby se výsledky studie daly statisticky zpracovat.Doktor Gallaie sledoval 416 pacientů, z nichž polovina přestála mozkovou příhodu. V této skupině 40,5% sledovaných osob chrápalo, oproti 26,8% ve skupině kontrolní.Doktor Gallaie upřesňuje, že nebezpečí hrozí osobám, které chrápou pravidelně a velmi silně. Tím se omezuje okysličování krve proudící do mozku. S chrápáním je často spojena úplná zástava dechu, která trvá několik sekund, ale i minutu nebo dvě. Zástava se může opakovat až 30 krát za noc a tím okysličování mozku skutečně ohrozit. Postižení mohou být muži i ženy bez rozdílu věku, převládají však muži s nadváhou. Přesné číslo doktor Gallai diskrétně neuvádí.