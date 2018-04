Chraňte si vlastní tělo!

Mýty: Taky věříte, že drahá židle vás sama zachrání? • Stačí si koupit drahou židli a mohu na ní sedět dlouhé hodiny.

Tak to není. Drahá nemusí nutně znamenat vhodná - nezáleží na tom, jak moc je na židli různých páček a možností nastavení, ale třeba i na tom, zda je celá židle správně zkonstruována. Záda a hlava mohou bolet také proto, že člověk i na vhodné židli sedí špatně. Kvalitní židle sama o sobě zdraví nezajistí, ale snáze než v jiných případech se na ní dá sedět správně: záda by měla být narovnaná, nohy opřené o podlahu a kolena by měla svírat zhruba pravý úhel. • Když někoho bolí záda, nemůže nijak cvičit. Potřebuje léčbu.

To není pravda. Pokud nejde o skutečně závažné potíže, cvičení takový člověk naopak potřebuje. Pravděpodobnou příčinou bolestí zad je totiž povolený svalový korzet, který nedrží páteř ve správné poloze, a ta proto bolí. Příčin může být více - jednak fakt, že se člověk málo hýbe, jednak také to, že žije v trvalém stresu a napětí, protože i to se přenáší do svalů a přes ně zase na páteř a klouby. Škodí jim také nadváha. • Často mě bolí záda z auta. S tím se nedá nic dělat, jezdit musím.

To není tak docela pravda. Ačkoli jsou sedadla aut stále ergonomičtější, dlouhé sezení v nich skutečně nikomu neprospívá. Zádům lze ulehčit malým trikem - srolujte ručník a položte jej za záda v místech, kde se páteř zakřivuje, tedy zhruba v oblasti pasu. Až se znovu opřete, budete díky tomu sedět vzpřímeněji a páteř nebude vystavena zbytečně velkému tlaku. Podobný trik lze využít v letadle nebo třeba při sezení u počítače, i když zde už je lepší zvolit kvalitní kancelářskou židli. Pokud jde o automobil, velmi důležité je také časté zastavování spojené s protažením nebo krátkou procházkou. • Je zbytečné vyhazovat peníze za kvalitní postel a matraci, moji předkové spali na obyčejném lůžku a záda ani klouby je nijak zvlášť nebolely.

Takhle to nelze brát. Lidé v minulosti se ve srovnání s dneškem daleko více fyzicky namáhali, takže měli díky tomu pevnější svaly. Dnes však fyzické dřiny ubývá a záda více trpí, nevhodné lůžko je nijak nepodpírá, a jejich stav se proto může zhoršit. Na takové posteli se navíc člověk špatně vyspí a nemůže třeba v práci podat odpovídající výkon. Dlouhodobé špatné spaní způsobuje únavu.