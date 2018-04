Chraňte si kůži před sluncem

Víte, jakou máte kůži a kolik snesete slunce? Co člověk, to jiný typ kůže. Lékaři rozlišují šest základních skupin, a to podle toho, kolik v ní lidé mají pigmentu. Najděte si ten svůj - tím se řídí mimo jiné to, kolik slunečních paprsků a po jak dlouhou dobu vaše pokožka snese, aniž jí to ublíží. Pokud patříte k lidem se světlou pletí, neměli byste to se sluncem přehánět ani s kvalitním opalovacím mlékem nebo krémem. Šest typů kůže

Existuje šest základních typů kůže podle množství pigmentu. Při určování fototypu se lze řídit i barvou očí a vlasů, není to však stoprocentní - může existovat snědý člověk s modrýma očima, nebo naopak tmavovlasý černooký člověk, jehož pokožka přitom slunce nesnese. Dobu pobytu na slunci lze prodloužit ochrannými opalovacími přípravky, přesto není dobré překračovat doporučené časové hranice. Kromě základních fototypů existují ještě skupiny lidí, které si musí dávat na kůži zvláštní pozor. Speciální skupiny • Citlivá pokožka

Navíc je třeba brát v úvahu, že někteří lidé, bez ohledu na množství pigmentu a barvu pokožky, mají velmi citlivou kůži. Je náchylná k alergickým reakcím a podráždění, slunce jí proto většinou moc nesvědčí, je navíc třeba volit hypoalergenní ochranné prostředky. Jsou k mání třeba v lékárnách. • Dětská pokožka

Pro děti platí trochu přísnější doporučení než pro dospělé, protože děti mají většinou velice citlivou a jemnou pokožku, která se pomalu opaluje a rychle spálí. • Pokožka nejmenších dětí

Pokožka dětí do jednoho roku by neměla být vůbec vystavena přímému slunečnímu záření. Hlava a tělo dítěte by měly být zakryty vhodným oblečením nebo sluneční clonou.