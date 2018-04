Chraňte děti před sluncem

Opalovací speciál V našem opalovacím speciálu najdete odpovědi na nejčastější otázky týkající se opalování nebo jednoduchý návod, jak zjistíte svůj fototyp. ČTĚTE TAKÉ: Všechno, co jste chtěli vědět o opalování

Víte, kolik slunce snesete?

Navleč triko, namaž se krémem a nasaď si klobouk – to jsou tři hlavní zásady bezpečného pobytu dětí na slunci.

Zdá se vám to přehnané? Ani náhodou. Pokožka je u dětí, speciálně kojenců a batolat, ještě příliš tenká a kožní barvivo melanin se teprve začíná tvořit. Takže u malých dětí nefunguje žádný obranný mechanismus proti UV záření. Pokud je dítě přespříliš vystaveno slunci, dochází k poškození kožních buněk, a to může vést v dospělosti až k rakovině kůže.

UČIT SE, UČIT SE...

Ve světě to není žádná novinka, třeba Australané rozjeli kampaň, která učí děti už od školky, jak se chovat na sluníčku. Kampaň se jmenuje 3x S: Slip – Slap – Slop, v češtině se používá podobné pravidlo tří K: košile, klobouk a krém.

Děti se navíc učí i jednoduchému pravidlu, že pobyt venku je vhodný jen tehdy, když je stín delší než dítě. Tehdy je sluneční záření méně nebezpečné.

Aby se vaše děti naučily na sluníčku chovat bezpečně, musíte zapojit i sebe a jít příkladem. Pokud dovolenou trávíte od rána do večera chytáním bronzu na pláži a mažete se, jen když si zrovna vzpomenete, těžko dětem vysvětlíte, že se to dělat nemá, protože by jim to mohlo ublížit.



Rady nad zlato 1 HLÍDEJ SI STÍN Naučte děti, že na slunci můžou být, když je stín delší než ony. Tak se totiž vyhnou tomu nejnebezpečnějšímu slunečnímu záření. 2 3K

Naučte je i zkratku, pod kterou se skrývá krém, košile a klobouk. Čím víc ze svého těla zakryjí a namažou, tím lépe. Takže už žádní roztomilí naháči na pískovišti. 3 MAZAT ZVESELA

K překonání častého odporu dětí vůči pravidelnému natírání čímkoliv použijte fintu: najděte libovolný zábavný přípravek. Některé děti odzbrojí třeba opalovací pěna, jiné si získáte tím, že můžou sebe či vás nasprejovat. Úplnou bombou je tyrkysově modré opalovací mléko Avon Kids: vy máte kontrolu, kde všude už je namazáno, dítě si může užívat šmoulí zabarvení...

Díky bohu děti většinou o "opékání se" nestojí. Nicméně se v létě i tak dost pohybují na přímém slunci, čemuž občas prostě nejde zabránit. Pak platí: mazat a halit. Děti do tří let by přímo na slunci neměly být vůbec, dokonce ani v polostínu.

U starších dětí pak jen ty naprosto zdravé, a to maximálně 1 hodinu. Nikdy ale v poledních hodinách, kdy slunce září nejsilněji. Od 11 do 15 hodin se má každé dítě pohybovat pouze ve stínu. Ležet nebo dokonce spát na přímém slunci nenechte děti nikdy.



Pokud jsou děti venku, bylo by nejlepší, aby byly co nejvíc zahalené. Vzdušný přírodní materiál a dlouhé rukávy a nohavice jsou ideálem. A možná překvapivě – oblečení tmavších barev chrání lépe, protože pohlcuje více UV záření (vzpomeňte na starší Italky či Řekyně, které z černé nevylezou). Ale cokoliv je lepší než nic, třeba dlouhé tričko při hře na pláži.

Určitě dávejte dětem na hlavu pokrývku, pokud bude mít velký kšilt – tím lépe. A na oči samozřejmě kvalitní sluneční brýle s UV filtrem – to by děti mohly ocenit jako cool doplněk.

Děti musí často pít, optimální jsou v horkém počasí 2 litry tekutiny za den. A pozor! Ani stín není stoprocentní ochranou, protože se sluneční světlo odráží třeba od písku, betonu či vodních ploch. Stejně tak i mraky, slunečník, sklo v okně a vodní hladina do hloubky půl metru zcela neochrání před dopadem slunečních paprsků.

Důležité je i to, jaký typ kůže vaše dítě má. Snědé dítě s tmavými vlasy snese několikanásobně vyšší dávku slunečního záření než světlovlasé pihovaté dítě se světlou pletí. Důkladnější ochranu by měly mít i ty děti, které mají větší množství hnědých mateřských znamének.

KDO MAŽE, TEN VEDE

Neotřesitelné pravidlo na léto zní: děti se musí mazat. Ať jdou na přímé slunce nebo si hrají ve stínu. Jenže malé děti jsou fyzicky aktivní, proto se hodně potí a krémy se jim tak z kůže snadno vymývají. I při hraní si můžou krém snadno otřít, dováděním ve vodě se jeho část taky ztrácí.

Dermatologové zdůrazňují, že u ochranné kosmetiky pro děti je nutné hlídat hlavně vysokou ochranu před UVA i UVB zářením a odolnost vůči vodě, potu a otření.

Přípravky by neměly být parfémované. Děti se raději nechají namazat mlékem nebo sprejem, které se rychle roztírají a nezanechávají nepříjemný mastný povlak na pokožce. Natřít by se děti měly na čistou suchou pokožku v tenké rovnoměrné vrstvě 15 až 30 minut před pobytem na slunci.

Je vhodné obnovovat ochranný film každé dvě hodiny, zvláště pokud dítě dlouho pobývá ve vodě. Večer po osprchování ošetřete pokožku pleťovými mléky určenými k péči po opalování, která mají vysoký obsah zklidňujících, regeneračních a hojivých látek.