Cholesterolové děti

"Do značné míry hraje roli genetická predispozice," vysvětluje Josef Hyánek z metabolické poradny Nemocnice Na Homolce. "Někomu například chybějí právě ty receptory na jaterních buňkách, které mají za úkol cholesterol z krve ,vychytávat' a udržovat tak jeho množství na normální výši. Tito lidé trpí dědičnou poruchou metabolismu tuků."

Děti se nemohou bránit

Profesor Hyánek se v metabolické poradně věnuje především dětem. Pokud se totiž v některé rodině vyskytne srdeční infarkt nebo jiná nemoc spojená s kornatěním cév, lze předpokládat, že stejně ohroženy budou i děti. Něco prostě není v pořádku: buď je na vině dědičná porucha, nebo příliš sádelnatý jídelníček.

Děti potřebují svým způsobem zvláštní péči: jednak proto, že se nemohou příliš bránit rodinným zlozvykům v životosprávě, jednak proto, že v rizikových případech je třeba začít s prevencí co nejdříve - to jest v prvních školních letech. Špatný konec na sebe totiž nemusí nechat dlouho čekat: lidé s poruchou metabolismu tuků mohou zemřít na infarkt už kolem třicítky. Zvykne-li si navíc dítě na jídelníček s minimálním obsahem živočišných tuků už v útlém věku, nebude to v budoucnu pociťovat jako újmu.

Dietu ano, ale...

Pro snížení hladiny cholesterolu v krvi je sice u dětí základním opatřením dieta, ale zvláště u nich platí, že se nic nemá přehánět.

"Některé maminky mají o své děti takový strach, že by je nejraději krmily jen zeleninou a minerálkou," míní dietní sestra Věra Martiníková. "Já ten strach samozřejmě plně chápu - máme tady například chlapečka, jehož tatínek zemřel na infarkt v sedmadvaceti letech. Snažím se ale, aby rodiče pochopili, že z jídelníčku dítěte nemohou jen tak vyškrtnout všechny tuky a živočišné bílkoviny, aniž by se tak vážně nepodepsali na jeho vývoji."

Každé dítě by mělo absolvovat několik základních vyšetření, jejichž výsledky jsou určující pro výběr té nejvhodnější diety. I samotná dietní léčba pak vyžaduje přísnou kontrolu - u nejsložitějších případů například vyšetření takzvané dusíkové bilance, která lékaři poskytne informaci o tom, jak tělo pacienta umí hospodařit s bílkovinami.

Často se daří upravit hladinu cholesterolu pouhou dietou, v těžkých případech ovšem ani ta nejpřísnější zcela nepomůže - pak je třeba nasadit léky.

"Na druhou stranu dlouhodobé užívání léků také není bez nebezpečí," varuje sestra Martiníková, "Navíc samy o sobě všechen nadbytečný cholesterol nezvládnou, neslibují tedy bezstarostný život s prorostlým uzeným a šlehačkovými dorty."



Cholesterol

Cholesterol není pro tělo nic jedovatého ani nepřirozeného. Je to živočišný tuk, který je stavebním kamenem většiny struktur v tělních buňkách, organismus z něj navíc připravuje řadu hormonů a dalších látek potřebných pro normální fungování metabolismu. Je-li ho však v těle nadbytek, ukládá se v cévách a způsobuje jejich kornatění (aterosklerózu).

Víc hlav víc ví

Naučit se vařit dítěti "nízkocholesterolově", ale zároveň chutně a ne moc draho, to je hlavolam, který nemá mnoho řešení. Na některá z nich můžete přijít v Klubu rodičů dětí s poruchou metabolismu tuků, který existuje při pražské Nemocnici Na Homolce, tel. 02/5292-3229.

* Těm, kteří chtějí mít jistotu, že si v obchodě vybírají potraviny s nízkým obsahem cholesterolu, přišel na pomoc projekt PRO ZDRAVÍ. Odborníci z Fóra zdravé výživy a z Nemocnice Na Homolce podrobili analýze vybrané potraviny z některých našich supermarketů. Ty z nich, které jsou vhodné pro nízkocholesterolovou dietu, označili logem.

* Člověk, který by "z pilnosti" vypustil ze své diety všechny tuky, by od žádného lékaře pochvalu nezískal. Bez nich hrozí tělu nedostatek některých vitaminů, které se rozpouštějí pouze v tucích. Ačkoliv označením "bez cholesterolu" se honosí pouze některé značky stolních olejů, vemte jed na to, že v jakémkoliv rostlinném tuku byste cholesterol marně hledali. Ze zdravotního hlediska je nejlepší olej slunečnicový, který má ideální složení pro tělo nezbytných mastných kyselin.