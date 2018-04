Cholesterol si nechalo v pojízdné laboratoři změřit už 1600 lidí

"Podle prvních výsledků jsou na tom s cholesterolem nejlépe ženy z Kladna a Chomutova, kde se průměrné hodnoty pohybovaly na hranici normy 5,2 milimollů na litr krve (mmol/l). Nejnižší průměrné hodnoty tělesného tuku byly zjištěny opět u žen z Kladna a u mužů z Kutné Hory, i když ani tyto výsledky neodpovídaly optimálním hodnotám," upřesnila Šímová.O projekt podle ní mají zájem všechny věkové skupiny, i když převažují lidé středního a staršího věku. To se pak projevuje ve vyšších průměrných hodnotách hladiny cholesterolu v krvi a celkově vyšším množství tělesného tuku.V Kladně byl průměrný věk měřených žen necelých 46 let a hodnoty cholesterolu také byly v normě, naproti tomu v Pardubicích byl průměrný věk žen nejvyšší za dobu měření, konkrétně 62,5 roku, a tomu odpovídaly i vyšší hladiny cholesterolu 6,24 mmol/l, uvedla Šímová. Dodala, že do 29.června, kdy cesta pojízdné laboratoře končí měřením v Praze na Václavském náměstí, by mělo být změřeno 5000 lidí.Letošní akce navazuje na projekt z roku 1996, v němž tři čtvrtiny měřených lidí měly hladinu cholesterolu vyšší, než je doporučená hranice.