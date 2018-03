Tichý zabiják cholesterol. Kvůli mrtvici zemře v Česku denně 27 lidí

Mrtvice je celosvětově třetí nejčastější příčinou úmrtí. Jen v Česku každoročně zemře na cévní mozkovou příhodu téměř stejně tolik lidí, jaký je počet obyvatel Nového Města na Moravě – tedy zhruba 10 tisíc. Na světě jí podlehne každých 40 vteřin jeden člověk.

„Pokud dostanete mrtvici jednou, je tu dvacetiprocentní riziko, že nepřežijete. Pokud ji dostanete podruhé, riziko stoupá na 40 procent,“ upozorňuje primář Aleš Tomek z Neurologické kliniky Fakultní nemocnice Motol.



Jedním z faktorů, který může výrazně přispět k mozkové příhodě, je i množství cholesterolu v našem těle. Kdesi v laickém povědomí většiny z nás přitom dřímá informace o tom, že s cholesterolem to není tak jednoduché. Že existuje dobrý cholesterol, ale také jeden nebezpečný.

Ten lékaři označují jako LDL cholesterol a obecně lze říct, že čím méně ho máte v krvi, tím lépe. Právě tento tichý zabiják je hlavním viníkem vzniku a postupu tepenného kornatění neboli aterosklerózy. A právě v souvislosti s ní je spojitost mezi cholesterolem a mrtvicí. Na stěně tepny, kterou postihne ateroskleróza, se snadno vytvářejí krevní sraženiny, které mohou následně zablokovat přívod krve a kyslíku do orgánů.

Rychlost, s jakou v případě akutní cévní mozkové příhody dochází k trvalému poškození organismu, je děsivá. „Každou minutu odumírá pacientovi v mozku téměř dva miliony neuronů, které se už nikdy neobnoví,“ vysvětluje Aleš Tomek.

Prevence zcela selhává

Dobrou zprávou je, že za posledních 30 let počet úmrtí na cévní mozkové příhody v Česku klesl o sedmdesát procent. Ovšem mohlo by být ještě lepší. Za příznivými čísly podle lékařů nestojí fakt, že by lidé více dbali o svou životosprávu, a tím mrtvici předcházeli.

„Počet iktů (jiný výraz pro cévní mozkovou příhodu či mrtvici, pozn. red.) je plus minus stále stejný. Ovšem díky moderním způsobům léčby a moderní lékařské péči nedochází k tolika úmrtím. Prevence však zatím naprosto selhává,“ říká Michal Vráblík, předseda České společnosti pro aterosklerózu.

Na vině jsou především dva faktory. Prvním a nezpochybnitelným je, že Češi zatím stále ve velkém nepodléhají trendu zdravé výživy a o svůj jídelníček a životní styl příliš nepečují. Dalším vážným problémem je, že vysokou hladinu cholesterolu, který diagnózu významně ovlivňuje ještě spolu s kouřením, vysokým krevním tlakem a obezitou, mnohdy nevnímáme jako problém, neboť o ní jednoduše nevíme.

Pozor na skryté tuky

Jestliže má někdo z vaší rodiny vysoký cholesterol, je docela pravděpodobné, že podobný problém budete mít jednou i vy. Měli byste proto trvat na tom, aby se během preventivních prohlídek obvodní lékař na tuto věc zaměřil a neopomněl krevní obraz.

Fakta o mrtvici - Každé 4 vteřiny někoho na světě zasáhne mrtvice. - Až 70 procent pacientů se zcela zotaví, pokud se začnou léčit do jedné hodiny od chvíle, kdy zpozorují první příznaky. - Více než 70 procent Čechů správně nerozpozná příznaky mrtvice – těmi hlavními jsou pokles ústního koutku, slabost končetin a náhle vzniklá porucha řeči. - Více než 80 procent cévních mozkových příhod lze předejít prevencí a kontrolou hladiny cholesterolu v krvi.

Odborníci však apelují i na samotné obvodní lékaře, aby při zjištění vysokých krevních hodnot cholesterolu nezůstali pouze u toho, že své pacienty poučí o zdravém životním stylu a významu správné stravy.

Nasazení vhodných léků bývá často nutností. Čeští lékaři mají v současnosti k dispozici celou řadu léčiv, která dokáží hladinu cholesterolu snižovat. Pokud jde o stravu, nutriční terapeutka Věra Boháčová doporučuje vyvarovat se zejména méně zjevným nebezpečím v podobě skrytých tuků. Ty se v nadměrném množství objevují hlavně v trvanlivém, ale i ve voňavém rozpékaném pečivu.

Varuje také před exotickými tuky, které se v posledních letech usadily v českých kuchyních. „Obrovský problém je kokosový nebo palmojádrový olej, které obsahují devadesát procent nasycených tuků, jejichž příjem je naopak zapotřebí snižovat,“ vysvětluje.