Fakta o cholesterolu: nemůžeme bez něj žít a hlídat ho musíme i u dětí

Cholesterol je látka steroidní povahy, kterou najdete v každé buňce. Hladiny cholesterolu v těle toho mohou hodně prozradit o budoucnosti vašeho srdečního zdraví.

„Víme, že zvýšená hladina LDL cholesterolu způsobuje usazování nadbytečného cholesterolu v cévních stěnách. Cévy ztrácejí pružnost a zužuje se prostor pro průtok krve. HDL cholesterol má naopak ochrannou funkci, protože nadbytečný cholesterol odvádí zpět do jater, kde je metabolizován,“ objasnila hlavní nutriční specialistka Světa zdraví Monika Bartolomějová.

Jednoduchý krevní test na pravidelné preventivní prohlídce vám prozradí, jak na tom s cholesterolem jste.

„Jestli chcete co nejrychleji zjistit, jak jste na tom s cholesterolem, nemusíte ani k lékaři. Stačí dojít do lékárny a koupit si domácí jednorázový test. Výsledek budete vědět za pár minut, stačí jedna kapka krve. Hranice, za kterou byste neměli dojít, je koncentrace celkového cholesterolu 5 mmol/l,“ vysvětluje Bartolomějová.

O cholesterolu jste toho už nejspíše slyšeli hodně. My vám o něm prozradíme několik zajímavostí, které jste možná netušili.

Bez cholesterolu nemůžete žít

S cholesterolem v těle jste se již narodili a děti ho dále získávají z mateřského mléka. Cholesterol je pro organismus nezbytný, pro správné fungování ho potřebují všechny hormony a buňky v těle. V játrech z cholesterolu vznikají žlučové kyseliny, které jsou nutné ke zpracování tuků.

Přesto bychom si měli hladiny cholesterolu nechat u lékaře pravidelně zkontrolovat.

Hladiny cholesterolu mohou ovlivňovat různé faktory, jako je strava a stres. Doktor Stephen Kopecky, kardiolog na Mayo Clinic v Rochesteru v Minnesotě, radí nechat si provést dva samostatné testy s odstupem alespoň jednoho týdne. Jedině tak lze podle něj dosáhnout nejpřesnějších výsledků.

Monika Bartolomějová dodala, že krev odebraná v nevhodnou dobu, například po jídle, je pro určení výsledků cholesterolu nepoužitelná.

„Krev je potřeba odebrat ráno nalačno, aspoň devět hodin po posledním jídle. Taky byste den před odběrem neměli pít alkohol“.

Vysoká hladina cholesterolu může být genetická

Při snaze snížit vysoké hladiny celkového a LDL cholesterolu a naopak navýšit HDL cholesterol, je obvykle kladen velký důraz na změnu stravovacích návyků a navýšení fyzické aktivity. Nicméně hlavním faktorem, který ovlivňuje hladiny cholesterolu v krvi, je genetika. Doktor Kopecky uvedl, že rodinné dispozice ovlivňují hladiny cholesterolu až ze 75 % a jen za zbývajících 25 % může naše stravování.

S tím souhlasí i nutriční specialistka Bartolomějová. „Důvodem špatného hospodaření s tuky jsou i rodové dispozice, takže není pravda, že za zvýšený cholesterol může pouze přejídání uzeninami, hamburgery, bůčkem a smaženými brambůrky.“

Jestliže budete jíst potraviny s vysokých obsahem cholesterolu jako je tučné maso a smetanové mléčné výrobky, vaše tělo, pokud funguje normálně, se přebytku zbaví. Ale právě to, jakého množství cholesterolu se zbavíte, závisí na vašich genetických dispozicích.

Například lidé s familiární hypercholesterolemií (FH) – poměrně častou vrozenou dědičnou chorobou (trpí jí 1 člověk z 500), která se projevuje právě vysokou hladinou cholesterolu – se nemohou efektivně přebytku cholesterolu zbavit. U těchto pacientů je nutné dodržovat zásady zdravé výživy, pravidelně cvičit a užívat léky snižující cholesterol.

I děti mohou mít vysokou hladinu cholesterolu

Většina lidí se domnívá, že zvýšená hladina cholesterolu je problémem dospělých jedinců. Zdravotníci už nyní ví, že jedním z klíčů k udržení normálních hladin je testování již v raném věku. American Academy of Pediatrics doporučuje vyšetření cholesterolu u všech dětí mezi 9 a 11 lety. U dětí s vysokým rizikem dyslipidémie (obezita, výskyt infarktu v rodině, rodinná historie vysoké hladiny cholesterolu) by se pak testy měly provádět již po dosažení dvou let věku.

Doktorka Martha Gulatiová, vedoucí kardiologie na University of Arizona College of Medicine ve Phoenixu, radí rodičům nechat zkontrolovat hladiny cholesterolu svých dětí, zvláště pokud mají v rodině výskyt předčasné srdečné choroby.

Cvičení může zvýšit hladiny „dobrého“ cholesterolu

Kromě zdravé výživy, která zahrnuje potraviny jako jsou losos a avokádo, můžete zvýšit hladinu „dobrého“ HDL cholesterolu (chrání před onemocněním srdce) tím, že budete cvičit. Klíčem je, jak tvrdí doktor Kopecky, intervalový trénink při střední intenzitě, který proložíte vysoce intenzívním tréninkem.

Letos v červnu byly v časopise International Journal of Sports Medicine zveřejněny výsledky odborné studie, která ukázala, že tři týdny vysoce intenzivního intervalového tréninku žen s cukrovkou 2. typu výrazně zvýšily hladinu jejich HDL cholesterolu (o 21 %) a snížili hladinu triglyceridů (o 18 %).

A v další studii, zveřejněné v březnu 2009 v časopise Journal of Strength and Conditioning Research, vědci zjistili, že muži, kteří střídali pomalý běh s rychlým, měli za osm týdnů výrazně zlepšené hladiny HDL cholesterolu oproti mužům, kteří neběhali.

Potravinové doplňky mohou snižovat hladiny cholesterolu

Pokud nemáte zvýšené riziko srdečního infarktu nebo netrpíte FH, dieta a cvičení by měly být první volbou při snižování hladin cholesterolu. Doktor Kopecky však uvádí, že mnoho lidí se zvýšenou hladinou cholesterolu nechce užívat léky na její snížení.

Podle odborníků z Cleveland Clinic v Ohiu zdravá strava spolu s užíváním 2 až 3 gramů rostlinných stanolů a sterolů denně může snížit hladinu LDL cholesterolu o 6 až 15 %, čímž se snižuje i riziko srdečních onemocnění.

Hlavní nevýhodou těchto doplňků však je, že se musí užívat denně a nějakou dobu trvá, než se projeví jejich účinek.

Léčebné preparáty pro snížení cholesterolu, jako jsou statiny, fungují rychleji.

„Můžete si dnes vzít pilulku na snížení cholesterolu a vaše hladiny se sníží o 3 až 4 procenta už zítra,“ tvrdí doktor Kopecky a dodává, že při změně životního stylu a užívání doplňků můžete změnu pocítit až za několik měsíců.

Mona Lisa nejspíš trpěla vysokými hladinami cholesterolu

Žena, která stála modelem Leonardu Da Vincimu při malování slavného portrétu Mona Lisa, mohla být podle zkoumaní odborníků prvním známým případem familiární hypercholesterolémie.

Tuto vrozenou poruchu metabolismu lipidů lze totiž někdy rozpoznat pouhým pohledem. Da Vinciho múza, které bylo v době vytváření portrétu kolem dvaceti let a zemřela po třicítce, totiž vykazuje viditelné znaky FH, jako jsou nažloutlé vystouplé skvrny v okolí očí zvané xantelasma.

Ženám hladiny cholesterolu v krvi během života kolísají

Přestože ženy obecně mívají nižší hladinu cholesterolu než muži, mohou v průběhu života zažívat její výrazné kolísání. Například se zvyšuje během těhotenství, což vědci zdůvodňují tím, že to pomáhá vyvinutí mozku dítěte. Mateřské mléko, které je bohaté na cholesterol, by zase mělo chránit srdeční zdraví dětí.

Doktor Kopecky uklidňuje, že po porodu se obvykle hladiny cholesterolu vrátí k normálu. Podle výzkumu odborníků z Cleveland Clinic další zásadní zvýšení LDL cholesterolu v krvi pak přichází v období menopauzy, zatímco hladiny ochranného HDL cholesterolu v této životní etapě klesají. Od věku 75 let mají ženy vyšší hladiny cholesterolu než muži.