Cholerická jsem po rodičích, říká tenistka s prořízlou pusou

Poté, co v pauze finálového zápasu Prague Open pronesla k manželovi a trenérovi v jedné osobě, že jí mr.á v hlavě, spustila loni v létě mediální aféru. Šéf sportu České televize Ota Černý prohlásil, že už tenistku na obrazovku nikdy nepustí. Tuhle hrozbu ale nesplnil.

Vizitka: Barbora Záhlavová-Strýcová (25) patří k našim nejlepším tenistkám.

(25) patří k našim nejlepším tenistkám. V roce 2002 se stala juniorskou mistryní světa.

V ženském žebříčku je nyní na 49. místě, nejvýše byla loni na 39.

Úspěšná je i ve čtyřhře, v té je na 17. místě.

S českými tenistkami se probojovala do finále Fed Cupu, které se bude hrát na podzim.

V září 2006 se provdala za tenistu Jakuba Herma-Záhlavu, který ji trénuje.

Na jaře totiž Barbora Záhlavová-Strýcová s dalšími tenistkami českého týmu před kamerami vybojovala postup do finále Fed Cupu.

"Bylo to v zápalu boje," vzpomíná tenistka, která tehdy zapomněla, že manžel má na tričku připevněný mikrofon. "Chcete vyhrát a nepřemýšlíte, co říkáte. Naštěstí, když jsem četla diskuze na internetu, ulevilo se mi, že mě lidi chápou."

Cholerik je prý odjakživa. "Mám to po obou rodičích," říká tenistka. "Chci vyhrávat, dřív jsem ale navíc neuměla prohrávat. Když mě někdo porazil, nemohla jsem to přenést přes srdce a vztekala jsem se."

Je to aspoň výhodou na zahraničních turnajích, že jí rozhodčí nerozumí? "Ta nejznámější sprostá slova bohužel znají. Na každý zápas s sebou mají jejich seznamy, když vás přistihnou, že některé z těch slov říkáte, dostanete napomenutí a na největších turnajích se platí pokuta," vysvětluje.

"Naštěstí můžete ta slova komolit, aby vám nerozuměli. Ale je zajímavý, že jakmile hraju v Americe, tak najednou nadávám anglicky. Z toho vždycky manžel šílí," prozrazuje Barbora Záhlavová-Strýcová.

Kvůli tenisu plzeňskou rodačku minul studentský život, střední školu dělala dálkově, přišla o maturitní ples, nikdy nebyla na školním výletě, ani vlastní spolužáky nepoznala. Po maturitě chvíli uvažovala o vysoké.

"Chtěla jsem jít studovat na fyzioterapeuta. Jenže to je škola na pět let, to bych asi v tom kolotoči turnajů nedala. Navíc nejsem ani moc studijní typ, vydržet dvě hodiny nad učebnicí, to je pro mě trest. Ale léčit lidi by mě bavilo, spousta fyzioterapeutů mi pomohla."