Cholera byla nemocí vojáků

První prokazatelné epidemie cholery byly podle internetové encyklopedie Wikipedia zaznamenány v Indii v 6. století před naším letopočtem. "V historii se rozlišuje sedm pandemií cholery," doplňuje tento web. Podle kronik cholera často doprovázela vojáky při jejich tažení.

Cholera je nebezpečné průjmové onemocnění, které se do světa rozšířilo z Indie."Otčinou cholery jest Přední Indie a odtud název Cholera indica. Choroba ta od nepamětných dob v Přední Indii známá vnikla do Evropy teprve roku 1829," popisuje původ nemoci Ottova encyklopedie, kterou cituje Seznam encyklopedie. O tři roky později poprvé pronikla cholera i do Čech.

Vojenská tažení

Encyklopedie připomíná, že se cholera začala ze země svého původu šířit poté, co si tamní knížectví podmanila Anglie. "Egoismus a nešetrnost anglická byly prvými podněty, že cholera, tak dlouho poutaná k srdci Indie, krok za krokem se šířila," dokresluje Ottova encyklopedie. Zároveň doplňuje, že první epidemické šíření cholery spadá do doby přesunů anglických vojáků a rozšíření komunikace mezi Indií a sousedními zeměmi po souši i po vodě.

Ze začátku se cholera dostávala podle Ottovy encyklopedie do Evropy po souši, přes Persii. Otevřením Suezského průplavu ale našla nákaza novou a kratší cestu do Evropy.

Například čtvrtá pandemie, která svět sužovala v letech 1863 až 1875, byla podle encyklopedie do Evropy zavlečena právě loděmi.

Nemoc se tehdy nevyhnula ani území Česka. Sem se ale dostala spolu s německými vojáky během prusko-rakouské války. "Válka byla příčinou, že se cholera rozšířila po celém Německu a Rakousku," připomíná Ottova encyklopedie. Tehdy podle ní zemřelo například v Rakousku 120 tisíc a v Prusku téměř 115 tisíc lidí. Pak nemoc dala na dva roky Evropě vydechnout, aby se opět vrátila. Tehdy se do Česka podle encyklopedie dostala nemoc z Polska."Také toto nové vzplanutí cholery stalo se veškeré Evropě nebezpečným. Epidemie byla velmi zlá," upozorňuje encyklopedie.

Tři pandemie

Nemoc způsobuje bakterie Vibrio cholerae, kterou jako první izoloval italský anatom Filippo Pacini v roce 1854. Těžká varianta nemoci se projevuje křečovitými bolestmi břicha, vodnatým průjmem a zvracením.

Většina nakažených obvykle nemá žádné příznaky nebo jen mírný průjem, doplňují stránky o očkování Vakciny.net."Avšak osoby, u nichž se rozvine velmi těžké onemocnění, mohou umřít už během několika málo hodin díky vysoké ztrátě tekutin a solí," varuje web a připomíná, že celosvětový výskyt cholery se vyznačuje příležitostnými epidemiemi v rozvojových zemích.

Ministerstvo zahraničních věcí na webu věnovaném zdraví na cestách připomíná, že v minulém století proběhly tři pandemie této choroby. Například v průběhu první světové války se cholera vyskytovala u vojáků z východní fronty, dokresluje web Vakciny.net. "V roce 1970 byla zaznamenána malá ohraničená epidemie na východním Slovensku," připomínají stránky www.zdravinacestach.cz, že nákaza může být blízko.

Zdrojem nákazy je podle webu pouze nemocný člověk. Choroba se přenáší jeho stolicí nebo zvratky, nemoc se ale především přenáší kontaminovanou vodou a potravinami.

V současné době není očkování proti choleře povinné do žádné země kvůli relativně krátké době ochrany po očkování a ne příliš vysoké účinnosti tohoto očkování. Přesto stále existují oblasti i státy, které mohou toto očkování vyžadovat při vstupu na jejich území, upozorňuje.

Ve světě se stále cholera vyskytuje podle webu v Indii, v jihovýchodní Asii, Africe, na Středním východě, v Oceánii, v Jižní Americe a v některých zemích bývalého Sovětského svazu (Ukrajina, Ázerbájdžán a Arménie).