Choďte naboso, zlepšíte si tělesnou i duševní kondici

Naboso pracují jiné svaly

Tím, jak se holá chodidla při chůzi dotýkají povrchových nerovností, jako jsou například drobné oblázky, větvičky a štěrk, jsou neustále stimulovány jednotlivé akupresurní body, které zodpovídají za funkci tělesných orgánů. Zároveň jsou drážděny nervové receptory, které aktivují v činnost svaly, které jsou při chůzi v obuvi téměř či zcela nečinné. Tato stimulace prospívá jak k fyzickému, tak k duševnímu zdraví.

Ze zdravotního hlediska je tedy občasná chůze bez bot jednoznačně zdraví prospěšná. "Důležité však je to, po jakém povrchu chůzi naboso praktikujeme," říká MuDr. František Picek z Lékařského centra pro diagnostiku a léčbu pohybového aparátu. "Čím členitější povrch, tím lépe. Rozhodně není dobré dlouhodobě vystavovat chodidlo chůzi po rovném a tvrdém terénu. Důležité je, abychom svalstvo uvyklé k nečinnosti nepřetížili," dodává František Picek.

O prospěšnosti chůze naboso také hovoří výsledky mnoha výzkumů. Již podle dávné studie Samuela B. Shulmana publikované v časopise The Journal of the National Association of Chiropodists bylo zjištěno, že výskyt ploché nohy v zemích, kde nejsou boty často vůbec nošeny, je výrazně menší než v Evropě či USA. Zároveň se zde vyskytuje méně případů nožních plísní a infekcí, způsobených většinou nedostatkem kyslíku v uzavřené obuvi.

Chůze bez bot je životní filozofie

Ačkoliv argumentů zastávajících chůzi naboso je mnoho, existuje jen velmi malé množství lidí, kteří najdou odvahu ji aktivně praktikovat. Problém chůze bez bot je spíše společenský. Tlak společnosti a jisté zavedené konvence nám dávají jasně najevo, že nohy musí být bezpodmínečně obuté.

Další překážkou bývá často obava ze zranění, které může být chůzí ve venkovním terénu způsobeno. Šlápnutí na střep nebo jiný ostrý předmět většinu lidí ihned odradí.

Kompromis pro začínající bosochodce tak našla italská firma Vibram, která přišla na trh s obuví nazvanou Fivefingers. Jde o speciálně vytvořený návlek, který přesně kopíruje anatomii chodidla. Je vytvořen z lehkého materiálu umožňujícího pocítit nerovnosti povrchu a zároveň chrání proti poranění.

Mnohým lidem, kteří kouzlu bosochodectví již propadli, nejde pouze o blahodárné zdravotní účinky. Je to spíše životní filozofie. Jde o návrat ke kořenům. O znovuspojení s energií Země. Jedni z prvních velkých zastánců a propagátorů přirozené chůze u nás jsou manželé Július a Beáta Patakyovi, kteří zde již dlouhou dobu vedou vlastní školu reflexní terapie. O pozitivních účincích bosých nohou jsou pevně přesvědčeni a sami ji dlouhou dobu aktivně praktikují. "Nejlepší reflexní terapie je bosá chůze," uvádějí i na svých webových stránkách.

Nový trend v Evropě - do parku bosky

Nového trendu chození naboso si všimli také investoři, kteří tak objevili díru na trhu. V mnoha zemích západní Evropy se za tímto účelem zřizují speciálně koncipované parky pro milovníky chůze bez bot. Návštěvníci zde mají možnost využít úschovny obuvi a poté se bez omezení oddávat volné chůzi po různém povrchu. Mohou si vyzkoušet chůzi v písku, po kamenech, v tekoucím ledovém potoce, po ohoblovaných kladinách nebo například v bahně. U východu jsou následně k dispozici sprchy pro očistu chodidel.

Pozitivní účinky této volnočasové aktivity dokládá i podiatr MUDr. Otto Horák z Centra Zdravé nohy. "Speciálně upravené terény jsou vhodným místem pro podporu regenerace chodidel."

Odhoďte tedy stud i předsudky a vyzkoušejte osvobozující pocit volnosti při chůzi bez bot.





Kde si chůzi naboso užijete:

FRANCIE

Alsasko - Orbey

Sentier Pieds Nus du Lac Blanc

http://www.sentier-pieds-nus-lac-blanc.com

vstupné: dospělý 5€, děti 3,50€

Bretaň - Bréal-sous-Montfort

Le parcours "Réveille tes pieds!"

vstupné: dospělý 6.50€, děti 3,50€

NĚMECKO

Bádensko-Württembersko - Dornstetten

http://www.barfusspark.de

vstupné: zdarma, zpoplatněny některé služby

Dolní Sasko - Egestorf

Barfußpark Egestorf

http://www.barfusspark-egestorf.de

vstupné: dospělý 4€, děti 3€

Severní Porýní - Vestfálsko

http://www.barfusspark-lienen.de

vstupné: zdarma, zpoplatněny některé služby

RAKOUSKO

Tyrolsko - Söll

Hexenwasser

http://www.hexenwasser.at

vstupné: dospělý 11,50€, děti 6€

DÁNSKO

Jutsko - Rodekro

Klovtoft Barfodspark

http://www.barfodspark.dk

vstupné: dospělý 50 Kr, děti 25Kr

MAĎARSKO

Tabajd

Mezítlábas Park

http://www.mezitlabaspark.hu

vstupné: nezjištěno