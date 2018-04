Chodíte s dítětem k logopedovi? Nepodceňujte trénink a vydržte

Odpovídá Pavlína Froňková z logopedické ambulance v Praze 8 Zdá se, že logopedických problémů u dětí stále přibývá. Čím to je?

Má to více důvodů. Například méně pohybu. Děti tak mají menší obratnost, menší hrubou motoriku a v závislosti na tom i menší jemnou motoriku. A tvoření hlásek je v podstatě produkt jemné motoriky - série jemných pohybů mluvidel. Děti jsou také zvyklé na více vizuálních vjemů a nedokážou se tolik soustředit na mluvené slovo. Maminkám proto vždycky radím: méně koukat a více poslouchat. A samozřejmě hraje svoji roli i vyšší věk matek, komplikované porody, riziková těhotenství. Proč je důležité, aby rodiče nepodceňovali logopedii a aby dítě umělo dokonale vyslovovat?

Správná výslovnost patří k základnímu vybavení člověka. Jde o první dojem, který je dnes všude velmi důležitý. A co je nezanedbatelné, logopedie zohledňuje i estetické hledisko. Nejen, jak to zní, ale i jak ona výslovnost vypadá. Více informací o logopedii, seznam pracovišť či poradnu najdete na www.klinickalogopedie.cz