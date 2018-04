Chodíme k sobě s mužem na zálety

Když jste 28. října přebírala z rukou prezidenta Medaili Za zásluhy, bylo v televizním přenosu vidět, že jste hodně rozechvělá. Bylo to horší, než přebírat nějakou filmovou nebo divadelní cenu?

V přítomnosti pana prezidenta mám rozechvělost už trénovanou. Vzbuzuje ve mně enormní respekt. Když jsem s ním měla možnost mluvit poprvé, tak před patnácti lety, dostala jsem nepřemožitelný tik do tváře a rychle se odporoučela, aby si nepomyslel, že to je můj běžný projev při konverzaci. Teď si připočtěte Vladislavský sál! A vyznamenání!

Promiňte, ale vy působíte, jako byste se skoro omlouvala, že jste to vyznamenání dostala.

Při téhle příležitosti jsem se snažila promítat si nejtěžší role, které jsem hrála. V mnoha okamžicích jsem se přistihla, jak si sama na vteřinu pomyslím, na jevišti, v momentě vypjaté herecké akce, že přece odevzdávám svůj talent s maximální poctivostí! A že třeba právě tahle odevzdanost je podstatou kovu tý mý medaile.

Jste pověstná tím, že do společnosti moc nechodíte. Nevadilo vám být středem pozornosti?

Cesta do Španělského sálu, kde nás čekalo pohoštění, byla nekonečná, byla plná podávaných rukou, úsměvů a gratulací. K tomu mi ještě všichni říkali, že mi to sluší, představujete si to?! Při druhé skleničce vína jsem si pomyslela, jaký je to pro mne krásný večer. V tu chvíli můj muž v divokém gestu vyšplíchnul červené víno přímo na můj smetanově bílý kostým. Tahle událost mi radost na chvíli zmrazila. V hradní kuchyni jsem se to potom snažila zachraňovat. Měla jsem k úvaze další téma: něco za něco. Slávě obětovat kostým. Totiž v tu chvíli bych nejradši obětovala svého muže, ale musela jsem mu odpustit, aby se mi ten večer nepokazil.

Byl na vás ten večer váš muž hrdý?

28. říjen prožíval daleko vášnivěji než já. I když jsem mu zakázala, aby kdekoli jen muknul, vyšlo najevo, sám se nakonec udal, že to potají pilně roztrušoval.

HEREČKA A REŽISÉR

O vašem vztahu se traduje, že vy jste ta citlivá a smířlivá, zatímco pan Remunda je výbušný, puntičkářský režisér i doma. Co je na tom pravdy?

Já jsem hlavně ta, co donekonečna věří, že z něj bude i napovrch jemný muž. Sláveček je si jist, že je jemný muž, a upřímně nechápe, co bych ještě chtěla. Ale to si pište: má především své klady. Upřímně nevím, kdo z nás dvou více zavinil, že je naše sepětí tak dlouho neotřesitelné. Nedávno jsme byli na zájezdě a o pauze v šatně vypukla šarvátka. Ve vteřině jsme se pohádali. Většinou něco přehodím, nedořeknu v textu a můj muž mě hned před diváky nahlas upozorňuje, jak to mělo být správně. Za každou cenu demonstruje, mně i divákům, že jsem udělala chybu a on zná i můj text. To bývá o pauze už omletá písnička. Tentokrát jsem ho v míru a až v šatně upozornila, že už tři představení vynechal repliku na jednom a tom samém místě. Tón, kterým mou výtku rázně smetl se stolu, měl skokem charakter pokročilé hádky ze sicilského tržiště. Do toho vejde Sabinka, oznamuje příchod pana pořadatele s kronikou a starostlivě sykne, že už nejsme sami. A Sláveček jak na lusknutí pronáší: Paní Janžurová krásně zapisuje do kronik!

A kdo se potom omluví nebo jak to končívá?

Rychle! Tentokrát hned po návratu domů. To už jsem ze sprchy nakročovala do postele a Slávek mě v domácím telefonu kňouravě žádal, že mi odpustí, když mu přijdu opravit fax. Prosím, technické věci leží v naší domácnosti na mně, stalo se, naštěstí to bylo snadné. Ve dvě jsme si chtěli otevřít víno a nešlo to. Smáli jsme se, že to je znamení, že máme jít spát, a opustili jsme láhev s napolo zašroubovanou vývrtkou.

NEJDŘÍV DIVADLO, PAK LÁSKA

Rodinné divadlo děláte proto, abyste byli spolu, nebo si hledáte protiváhu k Národnímu divadlu a těžkým hrám Ioneska a Becketta?

Kdykoli si herci potřebovali přivydělat k hubený divadelní gáži, zájezdy - to bylo řešení. Pár herců ze souboru se domluvilo a něco nazkoušeli. V době společného angažmá na Vinohradech si mě vyhlídl můj muž - nepokrytě přiznal, že proto, že jsem známá z televizních seriálů. To mezi námi ještě nebyl žádný vztah.

Ale díky zájezdovému divadlu jste spolu?

Za čas se začalo rozpadat moje velmi krátké manželství, Slávka Remundu jsem měla v kritickém období vedle sebe díky zájezdování nejčastěji - a on toho, tehdy už byl několik let rozvedený, využil. Dodnes je schopen dohadovat se, kdo koho sváděl, ale moje verze je tahle. Na premiéru naší první zájezdovky, jmenovala se Básník a kočka, jsme jeli s velkými obavami, protože jediný člověk, který nám pomáhal, inspicient pan Samler, u zkoušek vytrvale usínal. Divili jsme se, že se vůbec nesměje, a když jsme se ho zeptali na jeho názor, odpověděl, že podle něj to nevyjde. Odpoledne nám na generálce Slávkův syn z prvního manželství udělal moc krásné fotky (jednu z nich můj muž tak zbožňuje, že si ji pořád někam vyvěšuje) a večer, sotva jsme začali hrát, lidi se úžasně bavili. Při výbuších smíchu jsme se vždycky významně podívali do portálu na inspicienta, který nám předpovídal neúspěch, a užívali jsme si to. Nabití štěstím z úspěchu, jsme se se Slávkem cestou z premiéry stavili v hospodě. Vztah začal klíčit. Já jsem se ještě nějakou dobu zdráhala, ještě asi rok, ale najednou TO bylo. A už TO zůstalo.

Čím si vás získal?

Ve vinohradském souboru platil za podivínského, s kolektivem nekompatibilního muže. Byl víc upřímný, než je zdrávo, takže si snadno získával nepřátele. Když dostal příležitost režírovat, začal mi rozkrývat svá tajemství o herecké profesi. Netušila jsem, že existuje jiný přístup než vyjít na jeviště a upřímně se oddat roli. Slávek mě učil, že musím podle míry své fantazie pátrat v myšlení postavy, dobrodružně se dobývat k podstatám jejího počínáním, dokud neobjevím ten optimální cíl, kam mířit usilování člověka, kterého hraju. Čím se cítil důvěrněji, tím víc byl neústupný a křičel na mě! Ze vzdoru - zase díky důvěrnému vzdoru - jsem jednou zuřivě zparodovala jeho požadavky: Tak se dívej, teď ti zahraju, co po mně chceš! Schválně jsem přeháněla, a než jsem skončila, došlo mi, že ten ,blázen‘ se mi snaží osvítit ryzí podstatu herectví. Hned jsem k němu zahořela velkou profesionální úctou. A tam se náš vztah definitivně upekl.

SVOBODNÁ MATKA V 70. LETECH

Tenkrát jste prohlašovala, že manželství je překonané. Nezměnila jste názor, když jste spolu tak dlouho?

Už jsem pak o tom moc neuvažovala. Kdybychom se někdy náhodou vzali (smích), byla by to čistá recese. Neřešíme to. Taky jedna naše dcera vdaná je a druhá zatím ne.

Dneska je běžné pořídit si děti bez svatby, ale na začátku sedmdesátých let to musela být cesta hodně proti proudu?

Mě strašně rozrušil proces rozvodu. S manželem jsme se nijak nenenáviděli, ale aby nás rozvedli, museli jsme to u soudu tvrdit. Seděla kolem spousta lidí, bylo to nepříjemné. Nechtěla jsem to znovu zažít, protože jsem si říkala, že to bude brzo, přece nevydržím s Remundou nijak dlouho (smích). Pak už jsem dělala jenom vtipy, že neprovdat se je mnohem horší než se provdat, protože když vzniknou v manželství neřešitelné rozpory, je východiskem rozvod. Ale pro ty nesezdané?

To se zase snadno sbalí kufry!

Než se sbalí, tak je po bouřce! Jednou jsem mému muži rozbourala postel a dala jsem mu ji do jiného pokoje. Měl to být první krok k vystěhování. Jenomže se ukázalo, že je to velmi praktické. Od té doby jsme si uhájili každý svoji ložnici. Považujeme to dodnes za ideální. Jindy usínám, jindy si chci číst, učím se ráda v posteli... chodíme k sobě na zálety.

TŘI GENERACE POD JEDNOU STŘECHOU

Po epizodě, kdy se na prahu dospělosti vaše dcera Theodora odstěhovala, aby si vyzkoušela nezávislost, žijete všichni společně. Máte recept na soužití tří rodin?

Dům se musí uzpůsobit tak, aby se každý celek mohl cítit, když chce, když potřebuje, nerušený. Přistavěli jsme půdu. Musí se ve vzájemném respektu budovat dohody. Dokud chci dělat ještě svoji profesi, musím se umět někdy před vnoučaty i zamknout, když se potřebuju učit. Nejstarší Alfrédek ví, že když řeknu, že se jdu učit, nemůže na návštěvu. Nedávno mě dostal, když mě přesvědčil, že bude úplně potichu. Musela jsem tedy kapitulovat, a celkem to vydržel.

Jaké umělecké sklony projevují ostatní vnoučata?

Dvouatřičtvrtěletý Vincíček má jinou povahu. Toho si musíte chvilku získávat, aby byl spokojenej. A když si dědečkovi sám od sebe vyleze na klín, ten je tak překvapený, čím si zasloužil takovou poctu, že se o tom týden mluví. To je zatím umělec v získávání pozornosti. Pak máme dvě mimina, která právě začala chodit. Sabinka má holčičku a Theodora chlapečka. Adinka a Kajetán budou oba nadaní na tanec. Krásně drží rytmus. Alfrédek z toho měl trošku mindrák, když viděl, jak se Kajetánek krásně nakrucuje a my dospělí se smějeme. Adinka umí nádherně podupávat v rytmu na betonu, na studni.

Jste diplomatická i ve vztahu k rodinám svých dcer? Když vidíte, že dělají nějaké chyby, které vy už máte za sebou, snažíte se jim poradit?

Celý čas, co děvčata dospěla, se raději nechávám peskovat a poučovat od nich. Teď je obě obdivuju, jsou to báječné matky. Když zahlídnu nějakou chybičku nebo bezradnost, jen tak trochu něco zaškemrám a hned vidím, že narážím na samostatnou pevnost, a skončím. S partnery svých dcer jsem spokojená, dcery ostatně také. Oni mají tu obtížnější pozici, včlenit se do rodiny, která funguje dlouho. Myslím, že to dělají jemně a vkusně.

BABIČKA ČTYŘ VNOUČAT

Snažíte se vnoučatům vynahradit to, co jste zameškala s dcerami, když byly malé? Máte na ně dost času?

Nesnažím se to vynahradit jim, ale sama sobě. Ale zdá se mi, že mám času pořád strašně málo. Zjistíte, že nejde přiběhnout, dát pusinky, na chviličku se pomuchlovat a zase běžet. Když nemám víc času, radši za nimi ani nezajdu. Ale oni se nedají, hlavně jejich maminky. Hned se vkulí na návštěvu, třeba na chviličku. Ale jsem tu, kdyby bylo třeba, zastala bych všechno. Když byla Sabinka v porodnici, Vincíčka jsem obstarala bez problémů, přestože ona se bála, že je na ni tak vázaný, že to nepřežije. Přežil.

O VOLNÝCH DNECH

Dovolala jsem se vám, když jste zrovna měla volný večer. Žehlila jste a dívala se v televizi na seriál. To asi není tak často?

Není. Pustila jsem si ze zvědavosti bůhvíkolikátý díl seriálu, který jsem nikdy neviděla. Studijně. Abych si udělala obrázek, jak jsou teď na tom v televizích se seriály. Přiznávám, že volný čas neumím dobře dělit mezi zvládání všech restů v domácnosti a v rodině. Herecká profese vás svou hektičností často úplně rozšteluje. Nemůžu mít v ničem systém. A sama určitě víte, že když pravidelně třeba neuklízíte, nemáte systematicky uklizeno nikdy. Volný čas pak je pro mě další zmatení. Vlastně až teď mi vnoučata dávají určitý řád, ta se odkládat nedají. Pochopila jsem, že když se jim chci věnovat, nemůžu současně dělat něco jiného. Strávím tedy čas, jak mám a jak ho můžu strávit nejlíp. Málo chodím jako divák do divadla, málo vidím hrát své kolegy, málo chodím do kina. Do společnosti bych celkem chodila ráda, ale hodně si rozmýšlím, jestli mám jeden z mála volných večerů takhle ,promarnit‘ pro sebe.

Nabízí se otázka, proč když máte tolik představení na všech scénách Národního divadla, ještě jezdíte s rodinným divadlem. Neříkáte si někdy, jestli to kočování máte zapotřebí?

Ano, když v ošklivém počasí musíme do Zlína vyjet už dopoledne, je to náročné. Jenže to je krásné! Víte, jak ohromné je divadlo ve Zlíně? Když se naplní lidmi, kteří se baví, je to ohromná radost. Ještě vás potěší návštěvou místní herci a do dvou se s nimi povídá... tak, zase o divadle. Včera jsme měli představení v Novém Bydžově, pozvali nás potom na úžasný raut - a kdyby mě Slávek nevyhrožoval rozvodem (smích), ještě bych tam teď s těmi milými lidmi stála a povídala si - pro změnu o divadle, s místními ochotníky.

Viděla jsem představení Vrátíš se ke mně po kolenou. Překvapilo mě, jak moc si ze sebe s manželem umíte dělat legraci. A taky moc pěkné písničky.

To je představení, které hrajeme dvacet let. Psát si písničky mě velice baví. Sabinka mě nabádá, ať je vymýšlím dál, ale pro mě je časově hodně náročné umodelovat písničku tak, aby se mi líbila. Tak je naše poslední hra Pudl a Magnolie bez písniček, ale o vzájemné invektivy v ní nouze není. Tentokrát si jdeme po krku jako hašteřivá dvojice herců, kteří se sejdou u konkurzu na filmovou roli. Zabýváme se už plány na další komedii. Při psaní se pereme o každou repliku. Přehazujeme si takzvané poslední verze z počítače do počítače a každý nový nápad se musí pak zuby nehty vybojovávat.

Dcery se také zapojují do rodinných tvůrčích sporů?

V poslední době mají míň času. Zapojují se spíš tak, že jim to dáme přečíst, ony se k tomu dlouho nemůžou dostat, pak se sejdeme ke společnému čtení, řekneme si poznámky a celé se to přepíše. Pak s námi Theodora nazkouší premiéru a pak řekneme Sabince, že už se může roli doučit, že takhle je text definitivní, a když se k tomu konečně dostane, je překvapená, že čte něco úplně jiného a že se jí to líbí (smích).

Muže svých dcer jste také zapálili pro divadlo?

Theodořin Tomáš je violoncelista, tak nám vybral hudební vstupy. Sabinčin Adam dostal na starost program, je vystudovaný scénický výtvarník. Do programu ještě dcery přispěly svými literárními schopnostmi, každá z nich udělala velmi neotřelý rozhovor se svou matkou, ve kterém hlavní roli hraje jejich otec. Sabina předkládá investigativní novinařinu, jak ve vinárně ulovit rozhovor, aby si objekt nevšiml. Thea mi klade zdánlivě naivní otázky se záludnou přímostí na tělo.

O VÁNOCÍCH

Prý si v posledních letech, jak se rodina rozrostla o další generaci, užíváte advent.

Ano, ale vloni jsme to malinko ošidili. Já jsem hodně hrála a obě holky měly téměř čerstvá mimina. Letos mám velká předsevzetí! Ve vaření o adventních nedělích se střídáme. Všechny jsme ambiciózními kuchařkami, každá máme tematicky jinou kuchyň, tak si to užíváme. Ale to celý rok. Třeba Sabinka volá: „Nepřišla bys na chvilku? Dám ti oběd!“ Mám výčitky, že já jí moc nepomůžu, ona se stará o svou domácnost, dvě děti a manžela a ještě mě pohostí. Vrátím se dolů a tam mám talířek od Theodory, která z dýně Hokaidó (to je teď díky ní velká móda v našem domě) dělá báječné polévky a omáčky. Někdy vaří i můj muž, tak já jsem doma u všech na stravě. Na oplátku třeba upeču koláč.

A Vánoce? Ty při takovém počtu dospělých a dětí musejí probíhat jako v televizní Takové normální rodince!

Mladí se vrátí od druhých babiček a štědrovečerní večeře je vždycky u mě. Od maminky ze Žirovnice jsem vyučená na tradiční slavnostní hostinu o mnoha chodech. Za zlatý hřeb pokládám kapra na černo: tedy se švestkami, rozinkami, mandlemi a ořechy, na černém pivě a červeném víně a s perníkem. A jemný knedlíček vařený v ubrousku! Bramborový salát dělám z vařené majonézy a s nakládanými houbičkami. Jako dívka jsem ještě k tomu zvládla kremrole, včetně sněhu ušlehaného ve vodní lázni, ale teď už si takhle vysoko netroufám. Kapra smaží Slávek, to je náš nejšikovnější ,smažič‘! Večer bývá pěkný. Vždycky si uděláme předsevzetí, že nebudeme hýřit dárky, a nakonec to dopadne tak, že rozbalování nemá konce. Mým cílem pro letošek je, abychom to zestručnili. Vybalování dárečků a svítící oči dětí - to je moc hezký a vyhovovalo nám to, když byly holky malé, ale v takhle velké rodině už je to náročné. Těším se, jak si Vánoce společně užijeme.

IVA JANŽUROVÁ (65)

Patří k nejznámějším českým herečkám. Bravurně zvládá dramata (Kočár do Vídně, Petrolejové lampy), komedie (Světáci, Pane, vy jste vdova) i komorní příběhy (Co chytneš v žitě, Ene bene, Výlet). Od roku 1988 je v angažmá v Národním divadle. Během společného angažmá v Divadle na Vinohradech se sblížila s hercem a režisérem Stanislavem Remundou. Jejich dospělé dcery si do rodinné vily do Střešovic přivedly partnery, takže pod jednou střechou žijí tři generace. Se svým mužem Iva Janžurová píše a nastudovává komedie, většinou přiberou i dcery a pak jezdí na zájezdová představení po celé republice.