Chodím s ženáčem, který není ženatý?

Scházeli jsme se několikrát týdně a já po čase zjistila, že jsem zamilovaná.

Začalo mě trápit, že je ženatý, ale o rozvodu nechtěl ani slyšet. Argumentoval tím, že jsem věděla, do čeho jdu, a měl pravdu. V listopadu jsem se rozhodla, že se s ním rozejdu. Nechtěla jsem už trávit víkendy sama a chtěla jsem si najít někoho, kdo by byl jen můj.

Kamarádky mi říkaly dávno, ať neztrácím čas s ženatým, ale srdci člověk neporučí. Pořád ve skrytu duše jsem doufala, že se třeba rozvede, když nemají děti. Moje předsevzetí mi vydrželo 14 dní. Hrozně jsem se trápila a myslela na Jirku každý den. Když zavolal, že se mu moc stýská a nechce o mě přijít, byla jsem radostí bez sebe. Vrátili jsme se k sobě.

Na vánočním večírku jsem potkala kamarádku Zdenu, kterou jsem dlouho neviděla, a po krátkém povídání jsme zjistily, že chodí s Jirkovým kolegou z firmy Honzou. Pobavilo nás, jak je svět malý, a dohodly jsme se, že se musíme někdy sejít ve čtyřech. Napadlo mě, že by mohl mít Jirka nějaké zábrany, když je ženatý a půjde někam s kolegou z práce a přivede si milenku. Svěřila jsem se Zdeně se svými obavami. Zůstala na mě koukat s otevřenou pusou. "Ale Jirka není ženatý, vím to stoprocentně, nedávno jsme se o něm s Honzou bavili."

Zůstala jsem jako opařená. Takže je možné, že mě můj miláček vodil dva roky za nos? Běžela jsem domů jako ve snách. Teď nevím, co mám dělat. Miluju ho a jediná překážka, která nás dělila, vlastně neexistuje? Ale miluje on mě, když by byl schopen mi lhát takovou dobu, nebo se jen bojí závazku? Co mám dělat?

1. Mám se s Jirkou okamžitě rozejít?

2. Mám ho sledovat, abych zjistila pravdu?

3. Mám mu říct, co vím od kamarádky, a žádat na rovinu vysvětlení?

4. Mám zapomenout na řeči kamarádky, zůstat s ním a dělat, že nic nevím?

