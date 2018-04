Chodila do solária jednou týdně. Zemřela na rakovinu kůže

Jenže problém je, že Teresa podcenila znaménko na noze. K dermatoložce šla, až když měl melanom velikost švestky. A lékaři konstatovali rakovinu kůže v pokročilém stádiu. Později se nádory metastázemi rozšířily do plic a páteře, za šest týdnů po diagnóze byla matka osmi dětí mrtvá.

Hrozí vám rakovina kůže? Udělejte si test

MaliGní melanom Nádor, který vychází z pigmentotvorných buněk. Na jeho vzniku se podílí především ultrafialové záření, a to zejména jeho UVB složka. Již naši rodiče rozhodují o tom, zda budeme mít větší "šanci" nádor dostat, nebo ne. Je to dáno nejen genetickou výbavou, ale i naším pobytem na sluníčku v útlém dětství.

"Teresa se nikdy neopalovala na slunci, neměla to ráda a bála se škodlivého UV záření. Měla doma solárium. A to jí zcela jistě způsobilo rakovinu kůže. Měli by je zakázat. Už se celé roky mluví o tom, že způsobují rakovinu," zlobí se jednapadesátiletá Ellen Zawadská. Sama se teď stará o šest nezaopatřených dětí své dcery, dvě nejstarší už jsou naštěstí soběstačné.Alespoň nějakou formu regulací solárií v Británii požaduje i lékařka Tanya Bleikerová z Derby. Podle ní by měli všichni uživatelé těchto přístrojů podepsat prohlášení, že vědí o všech rizicích souvisejících s jejich užíváním."Solária skutečně zvyšují riziko rakoviny kůže a já mohu lidem doporučit jediné. Zcela se jim vyhýbejte," varuje Bleikerová.

Podobně mluví i čeští specialisté. "Opakované vysoké dávky UVA záření, které hlavně vyzařují solária, oslabují imunitu kůže a podílí se na vzniku kožních nádorů," říká například Monika Arenbergerová, dermatoložka a specialistka v oblasti prevence a léčby kožních nádorů, melanomů.

Britská Asociace provozovatelů solárií ovšem stále oponuje, že přímá souvislost mezi využíváním opalovacích přístrojů a rakovinou kůže nebyla prokázána. Podle Kathy Banksové z Asociace provozovatelů solárií se může riziko rakoviny kůže u mladých lidí zvýšit jen v případě nadměrného umělého slunění.

"Výzkumy ukázaly, že více než 80 procent uživatelů solárií je obeznámeno s riziky spojenými s nadměrným vystavením UV záření a většina uživatelů navštěvuje solária podle doporučení, to znamená za rok maximálně dvacetkrát," tvrdí Banksová.

Chodíte do solária? celkem hlasů: 2174