Chlupy nejsou v módě. Co si holí ženy a co muži?

ANKETA: Znáte někoho, kdo své chlupy na těle vůbec neřeší?

Ať se nám to líbí, nebo ne, hladká kůže bez viditelných chloupků je stále více považována za běžnou součást péče o zevnějšek většiny žen. O holení podpaží, nohou nebo oblasti bikin už v podstatě nemá cenu mluvit, protože se to považuje za standard.

„V dnešní společnosti je považováno ochlupení u žen za nežádoucí. Kvalitní vlasy a skoro žádný chloupek, to je v podstatě společenská norma. Pokud má žena například šaty či sukni a je vidět, že má neoholené nohy, většině to přijde neestetické,“ říká Daniela Ifebe, školitelka kosmetiček firmy Yves Rocher.

„To samé podpaží. Pro ostatní není zrovna příjemný pohled na ženu s neoholeným podpažím, která má na sobě šaty na ramínka nebo tílko. Nehledě na to, že holení podpaží je také záležitost zdravotní. Zápach při pocení je vlastně způsoben rozkladem bakterií a ochlupení znamená pro bakterie větší živnou půdu. Pokud tam tedy chloupky jsou, množí se a víc rozkládají, a tím pádem je také člověk více cítit. Na oholené pokožce se bakterie drží mnohem méně a k tomu rozkladu nedochází tak markantně,“ vysvětluje.

I přes obecný názor společnosti se stále spousta žen neholí vůbec, ale naštěstí jich ubývá nebo patří ke starším ročníkům, u nichž se to stále toleruje. „Starší generace, ať mužů či žen, bere odstraňování chloupků jinak. Zaslechla jsem i takový názor, že pro muže by bylo naprosto nepředstavitelné, aby měli vztah se ženou, která by měla vyholené intimní partie. Oni se na to dívají jinak, protože žili léta v tom, že se ženy neholily, a připadá jim to přirozené a normální,“ vysvětluje Daniela Ifebe.

Nutno dodat, že ačkoli jsou zarostlá třísla, nohy či podpaží obecně vnímány spíš negativně, nemusí to nutně znamenat, že jejich ,majitelka‘ o sebe nepečuje. Ne každému odstraňování chloupků vyhovuje, ať už z osobních důvodů, kvůli podráždění kůže nebo zarůstání chloupků.

„Pokud se žena z nějakého důvodu nechce holit či depilovat, neměla by nosit oděv, ve kterém by to bylo příliš nápadné, protože dnešní společnost to až popuzuje,“ pokračuje Ifebe. Berme to prostě tak, že ne každý se musí přizpůsobit módnímu diktátu, a pokud žena svůj porost příliš ,nevystavuje‘, je to její osobní věc.

KDE SE HOLÍ MUŽI

Ještě před pár lety bylo odstraňování chloupků na těle doménou žen, holil-li se muž, pak šlo nejspíš o sportovce, homosexuála či metrosexuála. „U mužů se často spojuje ochlupení s přirozeností a některé ženy mají chlupaté muže rády, protože je to známka vysokého obsahu testosteronu, tedy mužnosti,“ říká Daniela Ifebe.

V poslední době však mužů, kteří objevili výhody odstraňování chloupků, přibývá a všichni rozhodně nepatří jen do výše zmiňovaných řad. Některým z pochopitelných důvodů vadí nadměrné ochlupení na zádech či hrudníku, které jim až ,vykukuje‘ z košile či trička, jiní si holí i podpaží a intimní partie. A důvod? Většinou uvádějí hygienu, praktičnost či milostný život, jen minimum z nich považuje za prioritu vzhled.

„Hodně mužů se začalo holit v podpaží. Ještě to zdaleka není společenský požadavek jako u žen, ale myslím si, že se to tomu přibližuje. Pokud je vidět, že má muž neoholené podpaží, působí to neesteticky, ale není to tak provokující jako u ženy,“ doplňuje Daniela Ifebe.

Muže, kteří se bojí, že jakmile si jednou oholí podpaží nebo hruď, budou se tam muset začít holit denně, uklidníme. Jednou za tři dny stačí a není pravda, že dorůstající chloupky jsou hustší - je to jen optický klam.

ČŤETE NÁZORY ČTENÁŘŮ NA VYHOLOVÁNÍ MUŽŮ

DNES MÁME NA VÝBĚR

Naštěstí se dnes nemusíme spoléhat na drastické způsoby odstraňování chloupků, ale můžeme si vybrat ten ,svůj‘, který je pro nás nejpraktičtější, nebo několik různých zkombinovat. Metody lze rozdělit na depilaci a epilaci. Depilace patří k nejrozšířenějším způsobům. Odstraní se při ní jenom ta část chloupků, která je na povrchu kůže nebo těsně pod povrchem, kořínek to nijak neovlivňuje. Jde o bezbolestnou, většinou jednoduchou a rychlou metodu. Její podstatnou nevýhodou je, že chloupky vyrostou na rozdíl od epilace rychleji. Patří sem holení žiletkou nebo elektrickými strojky a kosmetické depilační přípravky, které fungují tak, že rozpouštějí chloupek těsně pod povrchem pokožky.

Péče po depilaci není nijak náročná. Pokožku stačí natřít nějakým hydratačním či zklidňujícím krémem nebo gelem, máte-li hodně citlivou pokožku použijte dětský zásyp nebo mast na opruzeniny. Existují i přípravky proti zarůstání chloupků či zpomalující jejich růst. Pokud jste slyšeli mýtus, že po holení chloupky rostou rychleji, zapomeňte na něj. Množství a funkce vlasových cibulek jsou dány geneticky a holení je neovlivní.

Při epilaci se odstraní chloupky i s kořínky, takže pak dorůstají pomaleji, jsou tenčí a slabší. Na rozdíl od depilace však není epilace úplně bezbolestná a trvá podstatně déle. Provádí se klasickou pinzetou, epilačním elektrickým strojkem, studeným a teplým voskem, elektrickou jehlou, laserem nebo pulzním světlem. Poslední tři jmenované se provádějí výhradně v kosmetických salonech nebo na klinikách estetické medicíny a dochází u nich k dlouhodobému a po několika opakováních trvalému odstranění většiny chloupků. Po epilaci je vhodné pokožku dezinfikovat a ošetřit ji stejným způsobem jako po depilaci.

Co se týká vyloženě mužské kosmetiky a přístrojů k odstraňování chloupků, tady je výběr omezený. Proto se musí pánové prahnoucí po holé kůži zatím spolehnout na produkty pro běžné holení tváře, profesionální péči či dámské pomocníky.