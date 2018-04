Chlupaté podpaží se vrací. Jako módní trend i politické prohlášení

Bez rukávů a bez chlupů

Slavné dámy, co si podpaží neholí Sophia Lorenová



Zpěvačka Patti Smithová

Herečka Lisa Bonetová

Julia Robertsová

Drew Barrymore



Miley Cyrusová



Jemima Kirke



Zpěvačka, spisovatelka a aktivistka Amanda Palmerová



Herečka Scout Willisová



Neoholené podpaží u žen se v naší společnosti považuje za nevzhledné nebo dokonce nepřijatelné už nějakých sto let. Všechno začalo na svou dobu velmi odvážným trendem – šaty bez rukávů. Ty první se objevily v americkém módním magazínu Harper’s Bazaar v květnu 1915; ve dvacátých letech už byly mezi mladými ženami téměř povinností.



Spolu s nově odhaleným podpažím začala marketingová masáž firem, které vyráběly žiletky a přípravky na holení. Od té doby vlastně neskončila, i když módních vln v holení proběhlo hned několik. Ta nejnovější vrací do hry právě zarostlá podpaží, která na červeném koberci i na snímcích ze soukromí hrdě ukazují i celebrity.

Nová móda. Mladí si barví chlupy v podpaží:



Krásné, slavné a zarostlé

Před rokem to byla zpěvačka Madonna, která to svoje odhalila na Instagramu - a samozřejmě rozpoutala bouři. Zčásti ovšem i proto, že podle mnohých byl její „autentický porost“ ve skutečnosti jen nalepený, nebo dokonce naklíčovaný. Zaručeně pravé jsou zato chloupky její mladší kolegyně Miley Cyrusové, která se jimi na selfies a na červeném koberci chlubí zcela bez mrknutí oka. Dokonce si loni vyzkoušela i trend barvení podpaží na zářivé odstíny.

Madonna i Miley předvádí své chloupky na Instagramu.

Nově se k nim přidala Jemima Kirke, hvězda amerického seriálu Girls, která se před několika týdny s neoholeným podpažím (a v úchvatných šatech od návrhářky Rosie Assoulinové) objevila na předávání módních cen CFDA. Bulvární magazíny pak pár dní plnila stejně intenzivně jako před šestnácti lety Julia Robertsová, která chlupy v podpaží odhalila na premiéře filmu Notting Hill.

Na Jemimu Kirke se snesla i vlna kritiky na sociálních sítích. Zareagovala vtipně. „Je to prostě moje osobní preference. Můžeme teď přestat o podpaží mluvit? #znuděná,“ napsala na Twitteru a přidala fotku italské divy Sophie Lorenové, o které je známo, že si s holením podpaží hlavu nikdy nedělala.

Jemima Kirke v roce 2015 Julia Robertsová v roce 1999 Sophia Lorenová v 50. letech

Trochu jiná soutěž krásy

Mluvit se o inkriminované části těla nejspíš nepřestane. Naopak, ve světových médiích se jako téma objevuje stále častěji. V poslední době hlavně díky feministce Xiao Meili, která na čínské sociální síti Weibo odstartovala Soutěž chlupatých podpaží.

Zadání je jednoduché: vyfotit to svoje a označit ho zadaným klíčovým slovem. Zvítězí šest fotografií, které budou „nejvýstižnější, nejkrásnější a nejvíce sebevědomé“. Soutěží, které má podle serveru Shangaiist už přes milion účastnic, chce Xiao Meili upozornit na rozdílné společenské standardy pro muže a ženy.



„Ženy by měly mít právo rozhodovat o tom, co udělají se svým tělem, a patří k tomu i detaily, jako jsou právě chlupy v podpaží. Můžou se rozhodnout, že si je oholí, ale neměly by k tomu být nuceny pod tlakem stereotypů,“ řekla CNN. Zdá se, že mnoho žen na západě smýšlí stejně, takže je docela dobře možné, že brzy bude neoholené podpaží platit za normu stejně jako to oholené.

