Chloupky pryč, velí doba. I sex je bez nich lepší

"Chloupky nepřekáží při orálním sexu," pochvalujeme si, tak jako osmadvacetiletý programtátor Honza, který prý ve skutečnosti zarostlý klín vlastně ještě nikdy neviděl, protože jeho partnerky se vždy pečlivě vyholovaly. "A ani mě to neláká," směje se.

"Nechávám si jen úzký proužek, mám už na to grif, takže jsem raz dva hotova," pochvaluje si sedmačtyřicetiletá zdravotní sestra Martina, která by prý ještě před dvěma lety nechtěla o ničem podobném ani slyšet. "Po rozvodu jsem si našla přítele, ten mi změnu navrhl a jsem ráda. Jemu se víc líbím a přišla jsem na to, že jsem vzrušivější."

Podle Milana Georgieva, šéfa kadeřnického studia Radikální sekce Bomton může klín zatraktivněný vyholenými ornamenty působit zároveň jako afrodiziakum. Podle něj jsou žádané dva trendy: úplné vyholení a mechový trojúhelníček na centimetr přesně zastřižený, s jasně ohraničenými konturami.

Mládí je atraktivní s chloupky i bez

Nová móda však může zavinit i rozkol v rodině. "Co jsem si měla myslet, když se manžel najednou z ničeho nic začal v padesáti letech vyholovat i mezi nohama?" Ptá se pětačtyřicetiletá paní Barbora, která pracuje v reklamní agentuře. Jako první jí napadla mladá milenka a pátrání její obavy potvrdilo.

Sexuolog Jaroslav Zvěřina ale ve vyholených genitáliích žádnou erotickou revoluci nevidí. "Mladé partnerky byly atraktivní vždycky a

kromě toho, holý klín nutně neznamená mladý zjev a lákavější pohled. Některý genitál zbavený ochlupení vůbec nemusí být hezčí," tvrdí.

Především si ale myslí, že zejména ženy rády podléhají různým zvykům a zlozvykům, které se sdělovacími prostředky rychle šíří. "Dělají co mohou, aby šly s módou. Napodobovací stereotypy fungují znamenitě." Je mu však jasné, že pokud si dnešní muži, ovlivněni masově šířenou módou, přejí partnerku komplet vyholenou, mohou být přírodními poměry zaskočeni a jako takoví si pochopitelně sex neužijí. "Evidentně jde však jen o zvyk," tvrdí a dodává, že patří k těm dříve narozeným, kteří se vyholených hladkých genitálií spíše polekají.

Jaké úpravě klínu dáváte přednost? celkem hlasů: 6128