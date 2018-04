Opravdu nemám žádné plastiky, říká dcera Olivie Newton-Johnové

„Když mi bylo sedmnáct let, měla jsem pocit, že jsem ošklivá. Chtěla jsem se změnit. Nebyla jsem spokojená s tím, jak vypadají moje rty, takže jsem si je nechala trochu zvětšit. Ale nevím, jestli to byl úplně nejlepší nápad. Měla jsem jen pocit, že takovou mě okolí přijme lépe. Nevěděla jsem, co se sebou, měla jsem anorexii,“ sdělila Chloe v rozhovoru pro show The Doctors.

V minulosti Chloe také trpěla depresemi a projevila se u ní obsedantně kompulzivní porucha, když začala hojně užívat drogy a byla závislá na alkoholu. Pak na pár měsíců skončila v léčebně pro závislé a svůj život od základu změnila.

„Můj život se v minulosti dost vymykal kontrole. Jsem opravdu ráda, že dnes je to všechno za mnou. Byla jsem tak krásná holka, ale nechala jsem se příliš ovlivnit tím, co si myslelo moje okolí,“ pokračovala.

O Chloe se dlouhou dobu proslýchá, že si nechala upravit nejen rty. Podle některých informací má také umělé poprsí, upravený nos, výplně ve tvářích a upravené oči. Ale ona to všechno popírá, byť je na některých fotografiích jasně patrý rozdíl.

„Vypadám tak od přírody. Opravdu nemám plastiky. Ale krása není v tom, jak vypadáme a jací jsme na sociálních sítích. Podstatné je, jací jsme uvnitř. Jací jsme doopravdy lidé a jak se chováme k ostatním,“ dodala.

Po řadě plastických operací a zákroků už si Chloe není podobná: