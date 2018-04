Dcera Newton-Johnové a bývalá anorektička: Jsem zdravá a mám dost tuku

Lattanzi se prý nyní cítí zdravá a šťastná. „Jsem vděčná, že jsem se úplně zotavila. Jsem zdravá, mám na těle hodně tuku,“ řekla Lattanzi televizi FOX411.



Přestože tvrdí, že je spokojená, stále zřejmě trpí určitou formou poruchy vnímání sebe sama. Prodělala už několik plastických operací, které ji změnily téměř k nepoznání.

Blondýnka se z anorexie léčila deset let. Nemoc u ní propukla v 15 letech, ale do léčebny nastoupila až o tři roky později. Zařízení však brzy opustila.

„Vůbec to nepomáhalo. Dát dohromady lidi s poruchami příjmu potravy je to nejhorší, co můžete udělat. Vytváří to konkurenci. Odešla jsem a pomalu se začala sama léčit. Ale pak jsem jednu závislost nahradila jinou,“ řekla pro list Daily Mail Lattanzi, která později měla problémy i s drogami, alkoholem a návykovými léky.

Na odvykačku nastoupila v roce 2013. „Nikdy jsem se nenaučila zvládat emoce. Jediný způsob, jak jsem se uměla vypořádat s emocionálním stresem, bylo sebepoškozování. To je důvod, proč jsem začala brát drogy a pít,“ přiznala.

Lattanzi je čtyři roky zasnoubená s instruktorem bojových umění Jamesem Driskillem. V minulosti se snažila uspět coby modelka i zpěvačka. Nedávno znovu zkoušela štěstí v hudbě a nazpívala remix hitu své matky.



Chloe je jediná dcera herečky a zpěvačky Olivie Newton-Johnové. Jejím otcem je italský herec Matt Lattanzi, s nímž se hvězda muzikálu Pomáda rozvedla v roce 1995.