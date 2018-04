Nechci ředitele, chci montéra. Ženy dávají na frak evolučním teoriím

A jak "nevyrovnaná" partnerství vidí muži? Petr (29), IT expert: "Myslím, že je to proti přírodě. Muž má víc vydělávat a mít vyšší vzdělání. Ještě bych toleroval, kdyby na tom byli oba stejně. Ale soužití dělníka s intelektuálkou si představit neumím." Robert (43), prodejce automobilů: "Kdybych se dozvěděl, že si moje švagrová, podnikatelka, chce vzít třeba zedníka, asi by mě napadlo, že musí být bourák v posteli. Čím by ji jinak oslnil? Jenže chemie nevydrží věčně, později by se to určitě rozpadlo…" Tomáš (33), automechanik: "Inteligentní ženě je fuk, jestli její partner má titul nebo ne. Když se k ní chová pěkně a není žádný povaleč, proč by to nemělo fungovat? Chodím se studentkou, vysokoškolačkou, a nemáme s tím problém."