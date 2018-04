Rodiče trpí kyberšikanou za to, že přivedli na svět chlapečka bez lebky

Jaxon Buell trpí anencefalií, což je vrozená vada způsobující defekt tvrdých i měkkých tkání lebky. U většiny plodů s tímto postižením dochází k samovolnému potratu. Pokud se dítě s takovým postižením narodí, dlouho nežije.

Jaxonovi už je ale rok a za zázrak to považují nejen rodiče, ale i lékaři. Rodiče o jeho postižení díky ultrazvuku věděli, rozhodli se však nejít na potrat a nechat to na vyšší moci. Ta rozhodla, že se dítě narodí. Jaxon nemá velkou část mozku, takže nebude zřejmě vidět, slyšet, mluvit nebo chodit.

Takový život připadá mnohým jako utrpení a posílají rodičům Jaxona rozhořčené vzkazy, kde je viní ze sobeckosti a tvrdí, že si dítě měli nechat vzít, než aby ho vystavili takovému utrpení.

„Byla to naše volba a pouze naše. Jaxon byl naše dítě a my měli jen jednu možnost udělat pro něj, co jsme mohli,“ napsal jim otec Brandon Buell na Facebooku a přidal, že Jaxon začal říkat „máma“, což je důkaz, že nikdo netuší, jak se bude vyvíjet.

S manželkou Brittany jsou silně věřící křesťané a i když jim lékaři řekli, že syn nepřežije porod a v nejlepším zemře pár dní po něm, potrat ve 23. týdnu zavrhli.

„Nikdo z lékařů nám neřekl, co je přesně špatně a co máme očekávat,“ říká Brandon Buell. Kdyby mu lékaři řekli, že dítě v děloze trpí, nebo že porod bude riskantní, uvažovali by prý zřejmě jinak. Nechtěli si ale hrát na Boha.

Za své rozhodnutí ovšem sklízí neustálou kritiku. Lidé jim vyčítají také sbírku, která na Jaxona vznikla, aby mohl trávit čas se svou matkou. Vidí v tom snahu se obohatit.

Rodiče přitom chtějí jen trávit čas se synem, protože si uvědomují, že nebude dlouhý. „Pořád na to myslím. Uvědomuji si, že dnes je možná jeho poslední den, že tu možná už zítra nebude,“ řekla deníku Daily Mail Brittany Buellová.

Lékaři dávali Jaxonu Buellovi pár dní. Letos v srpnu oslavil první narozeniny.

Rodina spolupracuje s dětskými neurology, kterým může Jaxonovo přežití a jeho vývoj hodně pomoci v poznání této vrozené vady a dětského mozku.

„Nezáleží na tom, kdo jste nebo v co věříte. Je jasné, že Jaxonovy malé stopy zanechají trvalý otisk na tomto světě a za jeden svůj rok se dotkl a inspiroval víc lidí než většina z nás za celý svůj život,“ říkají rodiče.