Chlap v růžové už dávno není gay. Muži dnes nosí i sukně

Na nápad podívat se, co vlastně v poslední době "zženštilo" pánské modely, nás přivedl programátor Marek, kterého jsme potkali v sukni. Pro pány trochu netypické, ale pár pokusů už tady bylo. I takový Jiří Korn měl období, kdy byla kromě koloběžky jeho poznávacím znamením dlouhá sukně.

Pokud jste ještě žádného chlápka v sukni, kromě Skota, nepotkali, může vám to připadat jako sci-fi. Marek si však na reakce okolí nestěžuje. "Reakce se liší. Zásadně negativní nejsou. Od žen slyším většinou kladné ohlasy, tvrdí, že mi sluší. Muži to komentují stylem Ježiši, co to máš?! Po vysvětlení však nejsou odmítaví, spíš jen defenzivní. Oni by si to na sebe prý nevzali," vypráví.

Jednu ze tří sukní, které vlastní, mu dokonce věnovala jeho manželka. Další si koupil v jednom běžném módním řetězci a poslední si nechal ušít na míru podle vzoru pánské sukně ze zahraničí.

I značka Givenchy do kolekce pro rok 2012 zařadila pánské sukně. Módní návrhář Marc Jacobs v pánské sukni.

Marek si nemyslí, že by muži, kteří nosí kousky oblečení typické pro ženy, byli zfeminizovaní. "Je to jen návrat oděvu, který muži nosili odjakživa. Jen byl v posledních třech stovkách let doménou žen. A teď se do našeho šatníku znovu vrací," vysvětluje.

Sukni prý nosil už před osmi lety, ale jen na doma. Nyní se k tomu vrátil poté, co na internetu objevil diskusní skupinu o pánských sukních. "Když vidím rostoucí populaci mužů, kteří se nebojí pohodlí, komfortu a ocení i zdravotní pozitiva, která nošení sukní přináší, řekl jsem si, že je také čas vyjít ven," dodává.

Fiží, vysoké kozačky i brože. Pro muže

Kromě sukně, která je na mužích na první pohled dost výrazná, se ale do maskulinního šatníku vracejí i další prvky, které byly v minulosti doménou žen.

Podle návrhářky Marie Copps lze ženské prvky vysledovat i u pánských kolekcí, které tvoří například Karl Lagerfeld pro Chanel: vysoké kozačky, brože či dlouhé řetězy visící z opasku.

"V pánském šatníku se také dnes nachází barvy, které se objevovaly více u žen, například růžová, fialová, svítivě žlutá a podobně. Najdeme je na košilích, polo tričkách, bundách i šálách," popisuje návrhářka.

Výrazné barvy a úzké kalhoty mohou s klidem nosit i muži. Z přehlídky Lanvin. Zářivé barvy nepatří pouze do dámského šatníku. Dokazuje to model na přehlídce francouzské značky Blaak.

My dodáváme, že poslední dobou jsou výrazné a pastelové barvy horkým trendem u pánských kalhot a že chlap v růžovém tričku rozhodně nemusí být gay, jak si ještě občas někteří lidé myslí.

Co se týká střihů, i zde dochází k určitému posunu. "Jsou přiléhavější a tím zvýrazňují postavu a některé partie víc než dřív. Patrné je to například u slim džínů, které prorazily nejprve u žen," říká Marie Copps.

Velmi univerzální, unisexové jsou dnes také doplňky, například brýle, tašky, boty, na kterých se objevují výrazné barvy, nebo parfémy.

Jak upozorňuje programátor Marek, další oděvní součástí, kterou muži také začínají nosit, jsou punčocháče. "V pánském provedení je vyrábí mnoho výrobců, mezi nimi i čeští Ele nebo Evona." Má pravdu v tom, že všechny zmíněné aspekty už dávno na pánech k vidění byly, zabrousíme-li do dávné minulosti. A tak se potvrzuje, že móda se opakuje v pravidelných, kratších či delších cyklech...