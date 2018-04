Chirurg podruhé vyoperoval zdravý kloub

12:19 , aktualizováno 12:19

Americký chirurg Craig DuMond z města Saranac Lake ve státě New York zopakoval svůj tragický omyl a znovu vyoperoval pacientovi zdravý kloub místo nemocného. A to i přesto, že koleno určené k operaci bylo popsáno velkým YES, tedy ANO. Před pěti lety se mu "podařilo" omylem operovat zdravý kyčelní kloub staršího pacienta.