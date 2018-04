Chirurg: Obezita je léčitelná, nikoli vyléčitelná

Obezitou trpí dvacet až pětadvacet procent populace. Z toho tvoří relativně vysoké procento závažné formy.

Existují různé způsoby léčby obezity, od prosté diety, přes pohyb a úpravu životního režimu, až po léčbu léky. Tyto metody však mohou být úspěšné spíš u nižších stupňů obezity.

Vyšší stupně lze těmito metodami ovlivnit spíše krátkodobě. Přibližně u osmdesáti procent lidí s vyšším stupněm obezity jsou tyto prostředky dlouhodobě neúčinné. Pro ně je vyhrazena takzvaná bariatrická chirurgie, která se zabývá chirurgií obézních lidí.

Jeden z velmi rozšířených zákroků tohoto oboru je bandáž žaludku.

Jak probíhá operace?

U bandáže žaludku se pacient operuje v drtivé případě případů laparoskopicky, to znamená pomocí několika vpichů. Kolem žaludku se umístí silikonový, velmi jemný, pásek, který žaludek předělí do tvaru asymetrických přesýpacích hodin.

Horní část žaludku je tedy malá, následuje jakýsi stažený spojovací kanálek a zbytek žaludku a zažívacího systému.

Když pacient s bandáží žaludku jí, jídlo, které rozkousá, putuje do první malé části žaludku. Protože tato část je zaškrcená, po určitou dobu v ní potrava zůstává. Tudíž žaludek zaplní jen malá porce a laicky řečeno šidí receptory, které vysílají do mozku pocit sytosti.

Po několika hodinách vrchní část žaludku rozmělní jídlo natolik, aby mohlo projít malým kanálkem a pokračovat dál do zažívacího systému.

Výhodou bandáže žaludku je jen minimální zásah do těla pacienta. Pásek se přikládá zvnějšku žaludku, takže není potřeba nic řezat a odstraňovat. Navíc lidé s bandáží hubnou bez větších pocitů hladu.

Jaký je zájem o tento typ operací?

Zájem o bandáže žaludku neustále stoupá. Jednak proto, že počet obézních se zvyšuje a také proto, že stoupá informovanost o možnostech léčby obezity mezi pacienty i lékaři. Také po mnoha letech začaly zdravotní pojišťovny vnímat obezitu jako problém, s nímž se musí něco dělat, a začaly hradit některé zákroky ve specializovaných centrech.

V našem centru projde obezitologickou ambulancí přibližně tři až čtyři tisíce pacientů za rok, z toho operujeme přibližně čtyři sta až pět set pacientů.

Bandáž žaludku tedy ve všech případech hradí pojišťovna?

Ve specializovaných zařízeních ji pojišťovna hradí v plném rozsahu, jestliže pacient splňuje určitá kritéria. Pokud je BMI pacienta minimálně 40, může být operován. Druhým případem je BMI minimálně 35 a navíc k obezitě přidružené závažné onemocnění. V těchto případech má pacient operaci hrazenou pojišťovnou. My nepřijímáme pacienty, kteří by chtěli zhubnout víceméně z estetických důvodů a tyto kritéria by nesplňovali, i v případě, že by si chtěli operaci sami zaplatit. Takové pacienty neoperujeme.

Existuje nějaká skupina lidí, pro kterou je bandáž žaludku nevhodná?

Omezení jsou daná například nízkým věkem pacienta, u nás není zvykem operovat adolescenty do osmnácti let věku. Druhá věková hranice je šedesát či pětašedesát let v závislosti na biologické čilosti. Další omezení představuje takový zdravotní stav, kdy by pacient nevydržel celkovou narkózu.

Jak dlouho trvá samotná operace?

Nekomplikovaný zákrok trvá méně než hodinu. Rekonvalescence po bandáži žaludku je velmi rychlá, pobyt v nemocnici poté obvykle nepřesáhne dva dny. Za týden až deset dnů po operaci pacienti nastupují zpátky do práce.

Jaký je pooperační režim?

Bandáž žaludku není samospasitelná, k úspěchu je zapotřebí i spolupráce pacienta. Tomu odpovídá i pooperační režim. Největší omezení jsou v prvním krátkém období po operaci, kdy by pacient měl jíst jen mixovanou stravu, aby si žaludek mohl zvyknout na zaškrcení.

Po zhruba šesti týdnech po operaci může jíst pacient normální stravu, ale musí jíst jen malé porce a musí potravu extrémně dobře kousat. Jedna z mála věcí, které se po bandáži nesmí, je spolknout velké sousto, které by ono zaškrcení mohlo ucpat.

Nehrozí riziko, že se pásek poškodí?

Žádnou takovou zkušenost nemáme.

Bandáž žaludku zůstane pacientovi už napořád?

Ano, operace je definitivní. Ze zkušeností se totiž ví, že když se pásek odstraní, naprostá většina pacientů znovu přibere na váze. Proto se také říká, že obezita je onemocnění léčitelné, nikoli však vyléčitelné.

Co se stane, pokud pacienti po operaci nezmění styl stravování?

Pacient prochází před operací celou řadou odborníků, kteří se snaží eliminovat ty pacienty, o kterých si myslí, že nebudou schopni změnit svojí životosprávu. Pokud totiž životosprávu nezmění, může se stát několik věcí. Pacient například nezhubne, jestliže má rád takzvané měkké kalorie, což je například zmrzlina, šlehačka, smetana a podobně. Takový člověk nemůže zhubnout ani s bandáží žaludku, protože kalorie jednoduše protečou oním zúžením a zásobují tělo dostatečným přísunem energie. Závažnější komplikací je trvalé přejídání, kdy neukázněný pacient stále roztahuje horní část žaludku, až se z něj stane jakýsi nefunkční vak a pacient se musí znovu operovat.