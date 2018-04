Cher je stálice hudebního nebe, kterou proslavilo kontroverzní chování

Žít si svůj sen • Narodila se 20. května 1946 ve městě El Centro v Kalifornii jako Cherilyn Sarkisian.

• S dlouholetým partnerem a spolupracovníkem Sonnym Bonem se neoficiálně vzali v roce 1964, oficiálně až v roce 1969 po narození dcery Chastity Bono, která později přijala mužskou identitu a jméno Chaz. Cher a Sonny se rozvedli o šest let později. Z dalšího krátkého manželství s rockovým muzikantem Greggem Allmanem měla syna Elijaha Blue.

• Nazpívala 37 alb, z toho dvanáct se Sonnym.

• Objevila se ve více než patnácti filmech a televizních pořadech. V paměti zůstávají snímky Pod vlivem úplňku, Čarodějky z Eastwicku, Hráč, Čaj s Mussolinim nebo Kdyby zdi mohly mluvit.

• Získala ocenění za pěvecké i herecké výkony, mimo jiné Oscara. Se Sonnym mají od roku 1998 hvězdu na Hollywoodském chodníku slávy.

Nastavila normy vzhledu a chování rockové hvězdy od hippie počátků po pozdější výstřední oblečení a postoje dokonalé punkerky. Byla to právě ona, která společně s Marianne Faithfull, britskou "zlobivou holkou" s tváří anděla, a rebelkou Nancy Sinatrou vzpurně pronikla do téměř výhradně mužského rockového světa. Extravagantním vzhledem i výběrem písní, v nichž se nevyhýbala kontroverzním tématům, Cher ukazovala cestu dalším zpěvačkám.

Jediný cíl

Slavnou chtěla být od dětství, i když si připadala neatraktivní a netalentovaná. "Nemohla jsem přijít na to, co bych mohla dělat. Nemyslela jsem si, že bych mohla být zpěvačka nebo tanečnice. Jen jsem si říkala fajn, budu slavná. To byl můj cíl," píše se v jedné z jejích biografií. S ohledem na její ocenění včetně Oscara, Grammy, Emmy i Zlatých glóbů se dá říct, že své předsevzetí dotáhla do konce.

Narodila se v Kalifornii 20. května 1946 jako Cherilyn Sarkisian. Rodiče byli jak vystřižení z undergroundového filmu nebo road movie. Otec: arménský řidič kamionu, milovník hazardu a drog. Matka: příležitostná modelka a herečka s předky irskými, anglickými, německými a indiánskými z kmene Čerokézů.

Otce doma moc nevídali, s matkou se rozvedl, když bylo Cher pouhých deset měsíců. Pak se znovu vzali a rozvedli ještě dvakrát, ale mezitím se matka stihla vdát i jinde. Celkem osmkrát. Jak se vdávala a rozváděla, tak se s rodinou stěhovala po celých Státech a často byla bez peněz. Jednou dokonce dala Cher na několik týdnů do sirotčince, a i když se denně vídaly, byla to pro obě traumatická zkušenost.

Cher je známá osobitým, nízko položeným hlasem, kontraaltem. Rozvinula ho brzy, ještě jí nebylo devět. Možná k tomu přispěla i epizoda ze základní školy. Se spolužačkami zinscenovala muzikál, ale nepodařilo se jí přimět k účasti kluky, a tak hrála i zpívala všechny mužské role sama.

Jako náciletou ji uchvátila Audrey Hepburn v roli Holly Golightly ve Snídani u Tiffanyho, začala napodobovat styl i chování půvabné, leč excentrické hrdinky. Její sklony k rebelii se mohly zvlášť projevit na soukromé škole pro děti ze zámožných rodin, kam se dostaly se sestrou poté, co je adoptoval matčin nový manžel, bankovní manažer. I když nebyla premiantkou (v dospělosti přišla na svou dyslexii), byla chytrá a nápaditá.

Především ji však proslavilo nekonvenční chování. Všem tvrdila, že bude slavnou herečkou, a nikdo o tom nepochyboval. V šestnácti školy nechala a odešla z domu. S kamarádkou se přestěhovaly do Los Angeles, kde navštěvovala herecké kurzy a tancovala v malých klubech. Neváhala se představit komukoli, o kom si myslela, že by jí mohl pomoci. Mluví se o tom, že měla aférku s Warrenem Beattym.

Osudové setkání

A pak potkala o jedenáct let staršího amerického zpěváka Sonnyho Bona, a protože se spolubydlící odstěhovala, ráda přijala nabídku být jeho hospodyní. Sonny jí pomohl k prvnímu singlu, byť neúspěšnému. Cher ještě hledala svůj hlas. "Všichni si mysleli, že to nazpíval nějaký teplouš," vzpomínala později.

Každopádně se Sonnym se spřátelili a později i vzali. On ji podporoval, aby zpívala sólo, ona ho přesvědčovala, aby zpívali spolu – sama měla na pódiu šílenou trému. Začali vystupovat jako Caesar & Cleo, ale jejich singly stále nebyly úspěšné. Cher to zkusila opět sama, se Sonnym jako producentem, a její písničku konečně zahráli v regionálním rádiu. To dvojici povzbudilo k práci na celé desce. Debutové album All I Really Want to Do (1965), které bylo později označováno jako jedna z nejsilnějších popfolkových nahrávek doby, se konečně povedlo. Caesar & Cleo si začali říkat Sonny & Cher, a aby prorazili, vypravili se na radu Rolling Stones do Británie.

A tam se z nich okamžitě staly hvězdy, když noviny zaplnily jejich fotografie, jak je kvůli oblečení vyhodili z Hiltonu. Samozřejmě zabrala i písnička I Got You Babe, jeden z nejmilovanějších poprockových hitů poloviny šedesátých let. Když tento hit sestřelil z vedoucí pozice britských hitparád i Beatles, místní teenageři začali napodobovat módní styl Sonnyho a Cher. Podobné to pak bylo i v Americe, kde si dívky dokonce rovnaly a barvily vlasy na černo, aby se Cher podobaly. Pro ni to byl impulz, aby se víc angažovala i v navrhování oblečení.

Ale na prvním místě byl stále zpěv. Do konce roku 1967 prodali se Sonnym 40 milionů společných desek. Jednu dobu měli pět písniček v top dvacítce, což se předtím podařilo jen Elvisi Presleymu a Beatles.

Současně se vzrůstající popularitou dua vzrůstala i sólová kariéra samotné Cher – vzácná událost v hudebním průmyslu. Jen zřídkakdy se podaří umělci současně skórovat se skupinou i sólo. I když její písnička Where Do You Go nebyla zcela doceněna, fantastický úspěch mělo Bang Bang (My Baby Shot Me Down), kterou napsal Sonny. Ještě ten rok ji přezpívala ve své verzi i Nancy Sinatra a právě toto znění pak bylo použito v Tarantinově filmu Kill Bill.

Ke konci 60. let však jejich folkrockový styl převálcovaly nové těžké a hlasité styly. Navíc jejich monogamní vztah a protidrogový životní styl ztratil v době sexuální revoluce na popularitě. Ale i když nezabodovali se společnými dvěma filmy, uplatnili se v televizní komediální show, za kterou získali dvanáct ocenění Emmy. Cher se snažila prorazit i jako herečka, větší úspěch však měla jako módní ikona a zpěvačka.

Na vrcholu se udržela do nového tisíciletí, i přes rozvod se Sonnym. Konečně dosáhla svého snu: za hlavní roli ve filmu Pod vlivem úplňku získala Oscara za nejlepší ženský výkon. A v roce 1998, tedy 33 let od prvního úspěchu, vystoupila zase na vrchol s albem Believe.

I když se dnes v souvislosti s Cher mluví především o plastikách, charitě a politických aktivitách, nepřestává být aktivní ani jako umělkyně. V roce 2008 se stala na tři roky hlavní hvězdou populární show v Las Vegas, za kterou si údajně vydělala 180 milionů dolarů. V roce 2010 ve filmu Varieté hrála stárnoucí majitelku klubu před úpadkem, který zachrání hlas Christiny Aguilery.

Letos v září by měla vydat pětadvacáté sólové album a k tomu je nutné přičíst dvanáct společných se Sonnym. Jako jediná zpěvačka dokázala ve všech pěti posledních dekádách své písničky dostat mezi desítku nejlepších. Pokud se tedy dá o někom mluvit jako o stálici showbyznysu, je to sedmašedesátiletá Cher. Zaslouží si respekt.

