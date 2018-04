Chemie lásky: co se děje v těle, když jsme zamilovaní

Proč nám buší srdce, potíme se a přihlouple se usmíváme, když jsme zamilovaní? Čím to je, že někdo je věrný a jiný střídá partnery jako ponožky? Na to všechno se snaží najít odpovědi týmy vědců z různých univerzit.

Dnešní doba je ve znamení toho, že láska jako objekt zájmu se přestěhovala z básnických sbírek do vědeckých laboratoří. Cit, který se lidé po staletí snaží popsat co nejvzletnějšími slovy, už vědci dokáží pojmenovat jediným chemickým vzorcem. C8H11N, to je zjednodušený způsob, jakým s pokusili vyjádřit, co se v člověku odehrává, když je zamilovaný.

"Pokusy o vysvětlení partnerské lásky jsou zatím první vlaštovkou ve velmi složitém výzkumu," říká Luboslav Stárka, uznávaný český endokrinolog, který se touto problematikou zabývá. "Láska má svá stadia, jednotlivé fáze zamilovanosti. Jejich podkladem jsou určité biologické děje v organismu. Na světě už jsou první hypotézy. Dá se očekávat, že toto atraktivní, ale i společensky přínosné studium bude pokračovat poměrně rychle," vysvětluje.

V každé fázi zamilovanosti se podle něj uvolňují jiné hormony. Úplně na začátku jde o hormony, které jsou zaznamenávány při stresu. V dalších fázích lásky přebírají hlavní úlohu endorfiny, které způsobují, že se cítíme spokojeni, šťastni, a proto chceme s partnerem být co nejvíce.

"Ve třetím stadiu už dvojici ovlivňují hormony, které člověka směrují k péči o potomky. Nastupuje hormon oxytocin," vysvětluje Luboslav Stárka.

Určitě jste to také zažili. Karel byl nejvíce obletovaný kluk ve třídě, chytrý, hezký, zábavný. A začal chodit s Marií. Tou nudnou, úplně obyčejnou Marií. Klára, Eliška, Petra, Kamila a další spolužačky byly mnohem hezčí než ona a jak o Karla stály! Tak proč si vybral zrovna Marii? Dotyčné ženy o tom přemýšlejí na školních srazech ještě dnes, po dvaceti letech od maturity.

Vědci by jim vysvětlili, že ve vztahu třídního krasavce a jeho vyvolené hrály velkou roli feromony, látka, kterou lidé vylučují z potu. Podobně jako třeba hmyz, i lidé si vybírají partnera podle pachu, aniž to tuší. Vlastně tím všechno začíná.

Vědci už dost přesně vědí, co tu či onu reakci u zamilovaných lidí způsobuje. Může se tedy stát, že zanedlouho bude možné namíchat jakýsi koktejl lásky, tedy hormony proti nešťastné zamilovanosti.