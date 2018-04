Bezdětná komička přiznala, že byla v šestnácti letech dvakrát na potratu

V rozhovoru pro magazín Playboy se svěřila s tím, jak těžké to měla během dospívání se svými rodiči.

„Nenáviděla jsem je,“ prozradila. V té době prý trávila hodně času se svým tehdejším přítelem mimo domov a právě on ji dostal do potíží. „Měla jsem s ním nechráněný sex. Bylo to jedno z nejhorších období v mém životě,“ popsala svoje trable Handlerová.

Zpočátku uvažovala nad tím, že by si dítě nechala. Nakonec ale rodiče zjistili, že s Chelsea není něco v pořádku a začali se pídit po příčině. Těhotenství brzy prasklo, takže ji vzali na schůzku do centra Plánovaného rodičovství.

Tam se rozhodlo o potratu. „Nakonec to pro mě byla velká úleva. A jsem ráda, že jsem se rozhodla pro potrat legální cestou s řádnou lékařskou péčí a neriskovala jsem svoje zdraví,“ pokračovala.

Dodnes nemá Chelsea žádné potomky a cítí se tak prý dobře. Nemá potřebu zakládat rodinu a vyhovuje jí, že má odpovědnost pouze sama za sebe. „Nikdo mě nenutí chodit na všechna ta místa jako je Disneyland, Legoland, Yogurtland, ZOO a další. Nemusím tam chodit. Ne jednou, ale nikdy,“ sdělila, aby zdůraznila, jak moc by ji pečování o dítě obtěžovalo.

Chelsea si navíc není jistá tím, zda by uměla dítě správně vychovat a zvládla by období jeho dospívání. „Speciálně kdybych měla dívku, nemám zdání, jak bych se popasovala s tím, kdyby žila podobný život jako já v době dospívání.



Chelsea Handlerová ve žhavé scéně filmu Tohle je válka!:

VIDEO: Chelsea Joy Handlerová ve filmu Tohle je válka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu