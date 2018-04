Čtenářský recept: Cheesecake

Doba přípravy

60 minut + chlazení

Množství

12

Korpus:

250 g sušenek (např. Bebe)

130 g másla

Náplň:

600 g tučného tvarohu

180 g moučkového cukru

1 vanilkový cukr

šťáva z půl citronu

2 celá vejce + 2 žloutky

10 jahod

10 malin

200 ml vody

2 lžičky cukru

1 balíček dortového želé

forma o průměru 26cm

1. Na jemno nadrcené sušenky smícháme se změklým máslem. Vzniklou hmotu vmačkáme do vymazané formy a na chvíli vložíme do lednice. Mezitím dáme rozehřát troubu na 190°C.

2. Vyšleháme tvaroh a postupně zašleháváme cukr s citrónovou šťávou, dokud nebude vše dobře spojené. Následně začneme vmíchávat celá vejce a žloutky. Hotovou směs vlijeme na podklad ze sušenek.

3. Vložíme do trouby a pečeme při teplotě 190°C, po 15ti minutách snížíme na 120°C a pečeme dalších 25 minut (vše ovšem záleží na typu trouby). Pokud možno troubu během pečení neotvíráme.

4. Vyndáme z trouby a necháme vychladnout při pokojové teplotě.

5. V kastrůlku zahřejeme 200 ml vody s ovocem, které následně rozmačkáme a vmícháme cukr s želatinou. Hotovou směs nalijeme na vychladlý dort.

6. Dort necháme v lednici uležet min. 10 hodin.