Chci zůstat v nemocnici s dítětem

Tak popisuje svůj kontakt s nemocnicí v Českých Budějovicích Jitka Šílená.

Podobnou zkušenost tam učinila i se starším synem. "Tomu je teď sedm. Když mu byly dva roky, musel být v nemocnici kvůli očím. Tehdy jsme tam chtěli zůstat s ním, ale také nám to nedovolili," říká.

I jiní rodiče podle ní odtud odcházejí sami domů, i když dali najevo, že by rádi své děti doprovázeli.

Snad už není v česku nemocnice, kde by poslali domů kojící matku. Někde dokonce přijímají k dětem všechny rodiče, kteří o to projeví zájem. Ve většině zařízení však probíhá mezi rodiči selekce - zůstat většinou mohou jen ti od menších dětí nebo ti, jejichž děti jsou v těžkém stavu.

"Rádi bychom vás tu nechali, ale nejde to," říkají zdravotníci. I pak se vyplatí nebát se a zkusit se s nemocnicí dohodnout. Někdy je řešením třeba skládací lehátko vedle lůžka dítěte.

Jen u dětí do tří let?

Nepříjemný zážitek z nemocnice odnesl sedmiletý chlapec. "Synovi teď bylo sedm. Je na mě velmi vázaný. Chtěla jsem s ním v Motole na ortopedii zůstat, ale nešlo to. Lékař, který nás přijímal, říkal, že je to možné jen u dětí do tří let," popisuje svou čerstvou zkušenost Lenka Červenková z Prahy.

"Jezdila jsem tedy denně z domova tak, abych tam byla už v půl sedmé ráno a seděla vedle synovy postele až do chvíle, než večer usnul," dodává. Někdy rodiče potřebují značnou dávku důslednosti.

"Pořád jsem říkal, že sice chápu jejich důvody, ale že bychom přece jen rádi zůstali buď já, nebo manželka se synem. Řekl jsem, že pokud mě chtějí dostat ven, musí mě nechat vyvést policií. Nakonec nám nabídli nadstandardní pokoj, který jsme samozřejmě rádi zaplatili," říká otec osmiletého Honzíka Petr Soukenka.

Těžké loučení

"Pobyt v nemocnici je pro dítě spojen s úzkostí. To komplikuje průběh nemoci i léčbu. Přítomnost někoho dobře známého dítě úzkosti zbavuje," schvaluje takové rozhodnutí dětský psycholog, profesor Zdeněk Matějček.

Někde jsou rodiče vítáni s otevřenou náručí. "Máma a táta pro nás nejsou návštěvou. U nás může zůstat s dítětem rodič kdykoli. Dokonce bych řekl, že by mělo být jeho povinností dítě v nemocnici doprovázet," říká Vladimír Němec, primář dětského oddělení nemocnice v Pardubicích.

"Pokud se snad výjimečně stane, že místo pro rodiče není, vždy se to snažíme nějak řešit. Třeba tím, že hospitalizaci odsuneme. Když to není možné, musí se pro matku místo najít, i kdyby měla spát na lékařském pokoji," dodává pardubický lékař.

Na jeho oddělení má s sebou mámu nebo tátu téměř šedesát procent dětí. Jsou však nemocnice, kde je toto číslo třikrát nižší. Mezi rodiči pak probíhá selekce. Na oddělení se do stanou ti od těch nejmenších. Ostatní pak slyší, že je jejich dítě už příliš velké.

Přitom podle psychologa Matějčka nelze stanovit nějakou věkovou hranici, od které dítě rodiče v nemocnici nepotřebuje. Každé dítě je totiž jiné, některé je úzkostné více, jiné méně.

Ozvěte se včas

"Přítomnost rodiče by neměla být brána jako nadstandard, na který je nutné si připlácet, ale jako normální, standardní věc," říká profesor Jan Janda, přednosta 1. dětské kliniky motolské nemocnice.

"Na druhou stranu se není nemocnicím co divit, když matky v rozhodnutí zůstat s dítětem příliš nepodporují. Ekonomicky se jim to totiž nevyplácí," upozorňuje Janda. Pojišťovny totiž sice pobyt rodičů zaplatí, ale jen v rámci paušálních plateb, které od nich nemocnice dostanou - jinými slovy, nepřidají za ně žádné penze navíc.

V každém případě by rodiče měli hned při kontaktu s nemocnicí jasně říci, že chtějí s dítětem zůstat. "S kojenci a batolaty zůstávají maminky zcela samozřejmě. U předškolních dětí jim to sami nabízíme. U starších dětí většinou čekáme, až rodič projeví zájem. Pak se mu snažíme vyjít vstříc," říká přednosta dětské kliniky pražské všeobecné nemocnice, docent Jozef Hoza.

Kdy můžete zůstat v nemocnici

Vaše dítě musí do nemocnice a vy chcete být s ním? MF DNES přináší rady, jak toho dosáhnout i v případě, že nemocnice tuto možnost automaticky nenabízí či když například musíte být s druhým dítětem doma.

1. V případě nouze pomůže skládací lehátko

Můžete samozřejmě zůstat s dítětem i na vlastní náklady. Pak záleží na dohodě se zdravotnickým zařízením. I tam, kde lůžka pro rodiče nemají, je při dobré vůli možné, abyste si rozložili lehátko vedle lůžka dítěte. Podobná nestandardní řešení však zvyšují nervozitu na oddělení.

2. Může zaskočit i babička

S dítětem v nemocnici nemusí nutně být rodiče. Mohou zde zůstat dědeček či babička, případně jiní blízcí lidé. Rodinní příslušníci se také mohou přidat.

3. Přizpůsobte se provozu oddělení

Když už jste s dítětem na oddělení, zajímejte se o to, jak je zde pobyt rodičů upraven. Zeptejte se, za jakých podmínek máte přístup do kuchyňky, kde se můžete umýt nebo kam si můžete dát své věci. Předejdete tím zbytečným konfliktům.

4. Když vás v nemocnici nenechají, jděte jinam

Nečekejte, až vám lékař hospitalizaci s dítětem nabídne. Sami se o tuto možnost zajímejte. Pokud vám zdravotnické zařízení nechce nebo nemůže vyjít vstříc, zkuste se zamyslet nad tím, jestli by adekvátní léčbu vašemu dítěti neposkytla i jiná nemocnice, kde vás s dítětem ponechají.

5. Za žádných okolností dítěti nelžete

Pokud v nemocnici z jakéhokoli důvodu zůstat nemůžete, dítěti to řekněte. Stejně tak musí vědět, kdy za ním přijdete na návštěvu. Dohodnutý termín se snažte dodržet.