Chci umět stárnout, říká čtenářka Markéta v proměně

Do vlasového studia Twins však dorazila příjemná dáma, která i tak na svých jednapadesát vůbec nevypadala. Navíc pozitivní energie z ní jen prýštila.

"Nejvíc mě oslovilo to, že jste hledali ženy po padesátce. V tomto věku se člověk dostane do období přechodu do stáří a v té době by chtěl víc než kdy jindy vypadat dobře. Já bych si přitom nechtěla hrát stále na mladou. Chci prostě umět stárnout," vysvětluje své pohnutky k přihlášení.

Markéta pracuje v obchodním oddělení v nakladatelství, kde dodržuje dress code, takže klasický kostýmek, kalhoty, sukni s košilí či topem bez holých ramen. Do práce ale jezdí na kole nebo chodí v rámci zdravého životního stylu pěšky, a tak se většinou do elegantnějšího oblečení převléká až v kanceláři.

"Raději nosím pohodlné oblečení, které mi nepřekáží v běžném životě. Takže žádné nebo ne moc vysoké podpatky, kalhoty, na kolo klidně i legíny se sukní. Svůj styl bych charakterizovala jako sportovnější městský," dodává.

K jejímu typu se snažila vymyslet kadeřnice Veronika vhodný účes. Markéta přišla s vlasy po stranách po uši, na krku je měla povyrostlé o něco více. "U kadeřníka jsem nebyla od Vánoc, kdy se mi stal úraz." Dlouho spolu polemizovaly jak o střihu, tak i o barvě. Nakonec se ale shodly a Veronika mohla začít pracovat.

"Pro paní Markétu jsem vymyslela kratší šmrncovní účes. Zadní i postranní partie zkrátím, protože tam má vlasy velmi husté. Naopak objem ponechám vpředu, kde vznikne delší variabilní patka, která dodá účesu na bohatosti," popisuje kadeřnice.

Nejdřív však Markétě prosvětlila právě zmiňovanou patku a vrchní partie hlavy tak, aby byly barva i účes celkově plastičtější. "Barvu ladím dohněda, do podobného odstínu, který paní Markéta má, jen s více odlesky. Zbytečně bych neztmavovala ani nezesvětlovala, hnědá se jí hodí k modrým očím," říká kadeřnice.

Poté na zbytek vlasů nanesla přeliv ve zvoleném odstínu, který postupně tónovala do zesvětlených pramínků. Ty tak nejsou ve finále blond, jak se zpočátku Markéta obávala, ale jen o trochu světlejší než zbytek vlasů, stále však v hnědém odstínu.

Na závěr kadeřnice Veronika do vlasů zapracovala tužidlo a vlasy vyfoukala přes kulatý kartáč do požadovaného tvaru. "Účes je na úpravu docela jednoduchý. Po umytí nanese paní Markéta tužidlo a vlasy vyfouká. Nedoporučuji nechat je jen tak uschnout, účes by ztratil tvar. Ke zvýraznění patky může nanést trochu vosku," říká.

Účes je variabilní. Když bude paní Markéta chtít, může si ofinu načesat dopředu, nebo ji naopak vyfoukat na patku a vlasy po stranách dát za uši. "Zatím se moc nevidím, protože nemám nasazené brýle, ale počkám si, až budu ještě nalíčená. Potom se podívám," reaguje Markéta na otázku, jak se v nových vlasech cítí.

Vizážistku a jmenovkyni čtenářky Markétu čekala velmi jednoduchá práce. "Ke svému věku má velmi pěknou pleť, jemnou a téměř bez vrásek," chválí vizážistka.

Díky tomu podklad vytvořila pouze pomocí tónovacího make-upu, jen trochu prosvětlila kruhy pod očima. Ty má Markéta výrazné, a tak je vizážistka nalíčila jen pomocí přirozeného hnědého stínu. Hloubku pohledu dodala černá tužka a řasenka.

"Na rty jsem pak použila rtěnku růžovohnědé barvy v přirozeném odstínu. Tvářenku jsem ladila také dohněda, aby ladila s očima a ústy," vysvětluje vizážistka.

Poradila také, na co by si ženy po padesátce měly dávat pozor. "Je zbytečné se hodně přeličovat. Žena by měla zůstat svá a hodně líčidel přidává na věku. Čím méně, tím lépe. Pro starší ženy se hodí spíše jemnější barvy, aby nepůsobily příliš vyzývavě."

Zajímá vás, jak proměna čtenářky Markéty dopadla, jak se jí její nový vzhled líbí a jak jí to sluší v byznys kostýmku či jarních šatech? Čtěte již zítra, 30. března na stránkách OnaDnes.cz