Chci se zbavit svých kudrn, přeje si vítězka proměny

5:00 , aktualizováno 5:00

Devatenáctiletá studentka Petra zdědila po tatínkovi husté kudrnaté vlasy. Jako asi každá žena ale touží po tom, co nemá. V jejím případě je to rovné mikádo. "Nevím už, co s tím mám dělat. Výzva od vás přišla v ten pravý čas," říká vítězka proměny.