"Chci přírodní a uvolněnou svatbu," říká proměněná nevěsta Lucie

Vstávala v půl čtvrté ráno, aby se na osmou dostala do Loft studia Bomton na pražské Brumlovce a vyzkoušela si tak, co ji kromě dalších příprav ve svatební den čeká.

I přesto se na nás už od dveří usmívala mladá slečna s nádhernými vlasy, které se jí přirozeně vlnily. Perfektní materiál pro svatební účes!

"Do proměny jsem se přihlásila, protože jsem byla zvědavá. Mám díky tomu příležitost promluvit si s odborníky a zkonzultovat všechny možné záležitosti, které se přípravy na svatbu i celkové vizáže týkají," říká Lucie.

Pro svůj velký den si s partnerem zvolila datum 11. června 2011. Prožijí jej na hradě Kost. "Svatba bude laděná do bílo-zelena a představujeme si ji v takovém lehčím, přírodním stylu."

Žádné velké formality, honosné prostory či princeznovské šaty. Pro někoho možná nepřípustná podoba svatebního dne, Lucie si je však touto volbou jistá.

"Nechci mít žádné obrovské nadýchané sukně, být sešněrovaná v korzetu a na hlavě složitý drdol," říká. I šaty, které má v Brně už vytipované, jsou podobného ražení. "Jsou hodně uvolněné, v bílé barvě a mají na sobě drobné zelené kytičky."

Mohlo se tedy zdát, že kadeřnice Jana Dušková bude mít svatební účes raz dva. I přirozená a zdánlivě jednoduchá varianta ale vyžaduje dostatek času na přípravu. Čistého času tři a půl hodiny.

Vlasy kadeřnice Jana nejprve umyla, nanesla tužidlo a vyfoukala. Barvu neměnila. "Lucie má přírodní nebarvené vlasy, které jsou kvalitní a pevné," vysvětlila.

Poté jednotlivé prameny po celé hlavě postupně stáčela kulmou do ruliček a fixovala. "Ruličky jsem pak rozčesávala do vln a sesponkovala do požadovaného tvaru," dodala Jana Dušková.

Využila délky Luciiných vlasů, kdy nechala volně spadat kadeře k jednomu rameni. Od protilehlého ucha pak vlasy stáčela a sponkovala.

Vznikl tak uvolnění romantický účes, který si Lucie podle chuti může také ozdobit květinami, které budou ladit se svatební kyticí.

